سيد معوض: كولر أدار مباراة اتحاد العاصمة بطريقة سيئة

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه حالة لاعبي الأهلي لم تكن جيدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن الفرق المصرية واجهت أندية أقل منها في البطولات القارية، ولو أقيمت هذه المباريات في وقت آخر، كان الفوز سيكون حليف الفرق المصرية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يحسب لفريق اتحاد العاصمة الجزائري الفوز بالبطولة على حساب الأهلي وسط الجماهير الكبيرة التي حضرت اللقاء، الأهلي استسهل الأمور حتى مع استقبال هدف في الشوط الأول".

وأضاف: "مع حالة لاعبي الأهلي، أخطأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في بعض الأمور، واعتمد في نهاية المباراة على الكرات الطولية، كان هناك 18 كرة عرضية أيضا، المدرب تعامل بشكل سيئ مع المباراة وهي من أسوأ مبارياته مع الفريق، وأعجبت بحديثه بعد المباراة خصوصا أن خسارة اللقب ستساهم في استفاقة الفريق لباقي البطولات".

وزاد: "رضا سليم كان من أفضل اللاعبين، وتم سحبه في الشوط الثاني، وتم اضاعة بعض الفرص، والحكم احتسب 10 دقائق بدل ضائع، ولم يكن هناك محاولات قوية لادراك التعادل، وكولر فوجئ بتراجع الحالة الفنية لعدد كبير من اللاعبين، وهو ما جعل المدرب يظهر عصبيا في العديد من الأوقات بغض النظر عن الحكام".

وأكمل: "المباراة كانت في المتناول لو كان لاعبي الأهلي في حالتهم الطبيعية، والفرق الكبيرة والمستقرة لا تتأثر بخسارة البطولات، ويكون لها رد فعل في المباراة التالية، وهو ما سيظهر في لقاء المصري البورسعيدي".

وأردف: "سيد عبدالحفيظ حقق انجازات مع الأهلي، وليس من واجبات منصب مدير الكرة الاعتراض على الحكام أو التدخل في الامور الفنية، والمباراة داخل الملعب من جانب اللاعبين فقط، واللاعب هو أهم شئ في المنظومة".

واتم: "غياب بعض اللاعبين قد يكون في مصلحة باقي عناصر الأهلي أمام المصري، وحسين الشحات لم يقدم أداء جيد خلال اللقاء السابق، واعتقد ان موديست سيبدأ المباراة للاستفادة من الكرات العرضية