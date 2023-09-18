خسارة السوبر تشعل أزمة بين الشناوي وإمام عاشور في الأهلي

تسبب خسارة الأهلي أمام إتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي في إندلاع أزمة بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أداءه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين :"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

وتابع:"الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكو له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".