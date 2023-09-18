ورشة حكى عن "القيمة الاقتصادية والغذائية لمحصول البلح" بمكتبة الطفل والشباب بتنيدة

ورشة حديثة عن "القيمة الاقتصادية والغذائية لمحصول البلح" نُظمت مؤخرًا بواسطة مكتبة الطفل والشباب، قدمت ورشة الحكى في إطار الخطة العامة لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ونفذت في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، والورشة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والتربوي لدى الأطفال والشباب

زينب محمد، المشاركة في الورشة، قدمت عرضًا شيقًا ومثيرًا حول القيمة الاقتصادية والغذائية لمحصول البلح. تناولت زينب في عرضها أصل المحصول وزراعته، وأهميته في الاقتصاد المحلي والعالمي. كما تطرقت إلى قيمة التغذية العالية للبلح وفوائده الصحية المتعددة.

تركزت المناقشة حول أهمية وقيمة ثقافة وإدراك المجتمع للبلح كمصدر غذائي واقتصادي مهم. قدمت زينب محمد عرضًا شاملًا يشرح العديد من الجوانب الهامة لهذا المحصول الغذائي الشهير.

تطرقت زينب إلى القيمة الغذائية العالية التي يحتوي عليها البلح، إذ يعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والألياف والبروتينات. كما تحدثت عن فوائد البلح لصحة الانسان، مشيرة إلى أنه يعزز الهضم ويحسن من صحة القلب والجهاز المناعي.

وبالإضافة إلى الفوائد الغذائية، تحدثت زينب أيضًا عن القيمة الاقتصادية لمحصول البلح. وأشارت إلى أن زراعة النخيل وإنتاج البلح يعد مصدرًا هامًا للدخل في العديد من المناطق التي تزرع هذا المحصول، ويمكن أيضًا استخدام البلح في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات مثل المربى والحلوى والمشروبات.

وتفاعل الحاضرون مع الورشة بشكل إيجابي، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمعرفة المزيد عن محصول البلح وكيفية استخدامه في الوجبات اليومية. كما تم مناقشة تقنيات زراعة البلح وأهم العوامل التي تؤثر على جودة المحصول.

ومن أهم النتائج التي تم الوصول إليها في نهاية الورشة هي زيادة الوعي بأهمية محصول البلح واستفادته الشاملة، سواء اقتصاديًا أو غذائيًا. وتم تشجيع المشاركين على تناول البلح كجزء من نظامهم الغذائي المتوازن، وكذلك دعم زراعته في المناطق المناسبة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

بهذه الورشة تأكدت مكتبة الطفل والشباب على دورها الهام في توعية الأطفال والشباب بأهمية الزراعة والغذاء الصحي، وتعزيز الوعي الاقتصادي لديهم. وستستمر هذه الورش لتغطي مواضيع زراعة المحاصيل الأخرى ذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية، بهدف تطوير قدرات الشباب في هذا المجال وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المحلي.

هذه الورشة شكلت فرصة للمشاركين لتوسيع ثقافتهم ومعرفتهم بمحصول البلح، وفهم الأهمية الاقتصادية التي يحملها في المجتمع. وتم تشجيع الحضور على التفاعل وطرح الأسئلة حول أي موضوع ذو صلة، مما أثرى الجلسة وجعلها تفاعلية ومفيدة للجميع.

يتم تنظيم مثل هذه الورش الثقافية لنشر الوعي والمعرفة المجتمعية حول أهمية المحاصيل الزراعية الغذائية وقيمتها الاقتصادية. وبهذا الشكل، يتم تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الزراعة وتنميتها في المجالات الريفية، ما يساعد على تحقيق الاستدامة الغذائية والاقتصادية في المناطق المختلفة.

ورشة حكى عن "القيمة الاقتصادية والغذائية لمحصول البلح" بمكتبة الطفل والشباب بتنيدة