عاجل
شعبة الأرز تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار (فيديو) مفاجأة غير متوقعة في تراخيص السيارات بمصر الأردن.. زيادة أسعار المياه بشكل تدريجي "الإسعاف الليبية" تشكر مصر والرئيس السيسي (فيديو)
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرارات السيسي يصل لـ11 مليون مواطن (فيديو)

إبراهيم أبو العطار،
إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات

أشاد إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات،  بقرارت الرئيس حول زيادة المعاشات وتكافل وكرامة التي سيستفيد منها ملايين المصريين.

txt

التضامن: القيادة السياسية منحازة لأصحاب المعاشات (شاهد)

وأضاف "أبو العطار" خلال حواره ببرنامج  "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"مساء اليوم أن المعاشات زادت بنسبة تتراوح من 21% إلى 45% خلال الفترة من شهر 11 الماضي وحتى أكتوبر القادم، مشددا على أن تلك الزيادات لم تحدث في تاريخ المعاشات.

 لولا تلك الإجراءات لزادت المعاناة علينا

ولفت إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأعوام الماضية، ساهمت كثيرا في تقليل وتخفيف حجم المعاناة الاقتصادية العالمية، متابعا:" لولا تلك الإجراءات لزادت المعاناة علينا".

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين يصل إلى 11 مليون مواطن، بمتوسط 8 أو 7 ملايين أسرة، مطالبا بتطوير سريع لمنظومة الصحة والتأمين الصحي الخاص بأصحاب المعاشات.

مواد متعلقة

التضامن: القيادة السياسية منحازة لأصحاب المعاشات (شاهد)

حازم الجندي: قرارات الرئيس بزيادة المعاشات والرواتب تخفف الأعباء الاقتصادية على المواطنين
الجريدة الورقية