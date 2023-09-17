التضامن: القيادة السياسية منحازة لأصحاب المعاشات (شاهد)

أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن هناك انحياز واضح من القيادة السياسية لأصحاب المعاشات، وهذا حق بالنسبة لهم.

وأضاف “هاشم” خلال تصريحاته ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع عبر فضائية “ dmc ”، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية أنفقت منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022 تم انفاق قرابة 121 مليار جنيه على الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.

وشدد على أن هذا الرقم المصروف ضخم للغاية على الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن الدولة ترفع كل عام المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية.

وواصل هاشم أنه خلال العام الحالي تم رفع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية من 356 مليار جنيه إلى 529 مليار جنيه بزيادة قدرها 48.8% وهذا لم يحدث على مدار التاريخ المصري.

وأكمل "مصر دولة تنموية رحيمة تعمل على ملفات التنمية وفي نفس الوقت تنحاز للمواطن الأكثر احتياجا، وفى انحياز واضح من القيادة السياسة للفئات الأولى بالرعاية"، مفيدا بأن عدد أصحاب المعاشات وصل ل11 مليون مواطن ومع تقدم الرعاية الصحية متوقع ازدياد الأعداد.

واستطرد هاشم أن الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات تمثل في 15% على الأساسي، بالإضافة للعلاوة الاستثنائية 600 جنيه.