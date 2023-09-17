الطريقة الصحيحة للتعامل مع ارتفاع حرارة الطفل

بدأت درجة حرارة الطفل ترتفع وقلق الوالدين يزداد، ولا شك أن ارتفاع درجة حرارة الأطفال هو أمر يستدعى الانتباه والاهتمام الفوري, فالأطفال أكثر عرضة للتأثير بالتغييرات فى درجات الحرارة ومعرفة كيفية التعامل مع هذه الحالة يعد مهما جدا للوالدين .

ويقول الدكتور زياد محيى الدين استشارى طب الأطفال إن معدل درجة الحرارة الطبيعى للطفل يترواح حول مستوى 37 درجة مئوية وقد تزيد أو تنقص قليلا وهذه الحرارة المنتظمة لجسم الطفل مهمة لقيام الجسم بوظائفه الحيوية على أكمل وجه وارتفاع درجة حرارة الأطفال فوق هذه المستويات يجعلهم يشعرون بعدم القدرة على الحركة.

ويشير الدكتور زياد محيى الدين الى أن هناك عدة طرق لقياس درجة حرارة الجسم ويمكن اختيار الطريقة المناسبة وفقا لعمر الطفل وراحته ومنها قياس درجة الحرارة تحت الإبط وهذه الطريقة مناسبة للأطفال الرضع وصغار السن، ضعى ميزان الحرارة الزئبقى تحت إبط الطفل واضغطى برفق وانتظرى لمدة دقيقتين تقريبا ثم قومى بقراءة درجة الحرارة، وعند استخدام هذه الطريقة يضاف نصف درجة مئوية إلى قراءة الترمومتر للحصول على قراءة سليمة للحرارة ويمكن قياس درجة حرارة الطفل عن طريق الفم وهذه الطريقة مناسبة للأطفال الأكبر سنا الذين يستطيعون البقاء هادئين لوقت قصير وفى هذه الحالة ضعى ميزان الحرارة الزئبقى تحت لسان الطفل واطلبى منه أن يغلق فمه وانتظرى لمدة دقيقتين ثم قومى بقراءة درجة الحرارة، وهناك طريقة ثالثة لقياس درجة الحرارة عبر المقياس الشرجى وهذه الطريقة تستخدم للأطفال الرضع والأطفال الصغار وغالبا تستخدم فى الحالات الطبية الحرجة وفى هذه الحالة ضعى ميزان الحرارة الزئبقى فى المستقيم برفق وانتظرى لمدة دقيقة تقريبا ثم قومى بقراءة درجة الحرارة وعند استخدام هذه الطريقة يتم طرح «انقاص» نصف درجة مئوية من قراءة الترمومتر للحصول على قراءة سليمة للحرارة، وهناك طريقة أخرى لقياس الحرارة عن طريق استخدام ميزان الجبين «الجبهة» وهذه الطريقة تكون عن طريق استخدام ميزان حرارة مختلف بتقنية الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، وفى هذه الحالة مررى الميزان على الجبين وانتظرى قليلا ويمكن أن تكون هذه الطريقة أسرع وأكثر ملاءمة خاصة إذا كان الطفل غير مستعد للبقاء هادئا لوقت طويل ومهما كانت الطريقة التى تختارها تأكدى من اتباع تعليمات الجهاز بدقة وتوفير بيئة هادئة ومريحة للطفل للطفل أثناء القياس.

ويوضح الدكتور زياد محى الدين أن ارتفاع درجة حرارة الأطفال بشكل طفيف شئ طبيعى ربما ينتج عن كثرة ملابس الطفل أو غيرها من العوامل المؤثرة وفى حالة وصول درجة الحرارة 38 أو تجاوزها يجب مراجعة الطبيب فى اقرب وقت لتشخيص سبب ارتفاع درجة الحرارة بعد عمل الإجراءات اللازمة فى المنزل.

وينصح الدكتور زياد محيى الدين عند ارتفاع درجة حرارة الأطفال هناك بعض الاجراءات البسيطة التى يمكن اتخاذها للتعامل مع الحمى عند الأطفال منها تخفيف ملابس الطفل فى حال ارتفاع حرارة الطفل فينبغى تخفيف الملابس حتى لو كنا فى فصل الشتاء وتجنبى تغطيته بملابس ثقيلة قد يساعد ذلك فى تبريد الجسم وتقديم السوائل للطفل وتأكدى من شرب كمية كبيرة من السوائل سواء كان رضيعا يرضع طبيعيا أو طفلا أكبر سنا يشرب سوائل والحفاظ على الترطيب يساعد فى تجنب الجفاف كما أن شرب السوائل تساعد الطفل على العرق والتبول مما يساعد فى طرد الحرارة من الجسم وتهيئة الجو فى غرفة الطفل وينبغى بقاء الطفل فى غرفة بدرجة حرارة مناسبة سواء باستخدام مكيفات الهواء أو باستخدام مراوح الهواء الكهربائية بدون تعريض الطفل للمروحلة بشكل مباشر وعمل كمادات للطفل فيمكن استخدام الكمادات الجاهزة المتاحة فى السوق وهذه الكمادات تأتى بحجم مناسب لوضعها على جبين الطفل أو على أجزاء معينة من الجسم أو يمكن استخدام كمادات البيت العادية.

وهذه بعض النصائح حول كيفية استخدامها بشكل آمن وفعال: استخدام المياه الفاترة، فيجب أن تكون درجة حرارة المياه نفس درجة حرارة الجسم الطبيعية وعدم استخدام الكمادات الباردة المثلحة فاستخدام الثلج فى الكمادات خطير لأنه قد يخفف درجات الحرارة بشكل كبير للطفل وتسبب صدمة عصبية والهدف من الكمادات هو خفض درجة حرارة الجسم للوصول للدرجة الطبيعية ووضع الكمادات على أجزاء مختلفة من الجسم مثل جبين الطفل أو على المناطق الدافئة مثل الإبطين والركبتين وتأكدى من لف الكمادة بقطعة قماش ناعمة أو ورق منديل لتجنب ملامسة البشرة مباشرة ويمكن استخدام أدوية خافضة للحرارة تحت إشراف الطبيب والتى تحتوى على الباراسيتامول.