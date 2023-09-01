سجل المواجهات المباشرة بين روما الميلان في الدوري الإيطالي

في قمة مواجهات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي لكرة القدم يستضيف ستاد الاوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية مواجهة ايه اس روما مع الميلان في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الإيطالي في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة .

ذئاب روما تحت قيادة البرتغالي جوزية مورينيو تبدو تعيش ظروف صعبة مع بداية الموسم حيث بدأ الدوري بتعادل مع ساليرينتانا بهدفين لكل فريق في قلب الاوليمبيكو قبل ان يتذوق مرارة الهزيمة الاولى امام فيرونا بهدفين لهدف ليتجمد رصيد روما عند نقطة وحيدة خيبت امال عشاقه الا ان ربما يكون التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بمثابة صفحة جديدة يفتحها روما الموسم الحالي ويعيد المهاجم المخضرم التوازن لهجوم روما .

على الجانب الاخر تبدو بداية الميلان اكثر من موفقة بالفوز في مباراتين متتاليتين على بولونيا بملعبه بهدفين مقابل هدف ثم اكتساح تورينو على ملعب سانت سيرو بأربعة أهداف لهدف .

الميلان يبدو في حالة جيدة وتصدره للدوري رغم مرور اسبوعين فقط يمنح لاعبيه الثقة الازمة قبل مواجهة صعبة مثل مواجهة روما .

رقميا التقي ايه اس روما مع الميلان اجمالا عبر تاريخهما الطويل في ٦٤ مباراة فاز روما في ١٩ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٢ مباراة وفاز الميلان في ٢٣ مباراة وسجل هجوم روما ٨١ هدف و سجل هجوم الميلان ٧٩ هدف .

على صعيد لقاءات الفريقين بملعب الاوليمبيكو بروما فاز روما في ١٢ مباراة وتعادل الفريقين في ١١ مباراة وفاز الميلان في ٩ مباريات وسجل اصحاب الأرض ٤١ هدف ودخل مرماهم ٣٢ هدف .

وفيما يلي نستعرض اخر عشر مواجهات مباشرة بين روما والميلان في المسابقات الرسمية :

٣١ أغسطس ٢٠١٨ الميلان - روما : ٢ / ١

٣ فبراير ٢٠١٩ روما - الميلان: ١ / ١

٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ روما - الميلان : ٢ / ١

٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الميلان - روما : ٢ / ٠

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ الميلان - روما : ٣ / ٣

٢٨ فبراير ٢٠٢١ روما - الميلان : ١ / ٢

٣١ أكتوبر ٢٠٢١ روما - الميلان : ١ / ٢

٦ يناير ٢٠٢٢ الميلان - روما : ٣ / ١

٨ يناير ٢٠٢٣ الميلان - روما : ٢ / ٢

٢٩ أبريل ٢٠٢٣ روما - الميلان : ١ / ١