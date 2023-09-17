الإدارة الصحية بديروط تنظم سلسلة الندوات التوعوية بوحدات الرعاية الصحية

قامت الادارة الصحية بديروط بأسيوط، بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية في جميع وحدات الرعاية الصحية بمركز ديروط. وتمت هذه الندوات، تحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، وبتعليمات من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط

وتركّزت الندوات على التوعية حول زيادة الوعي بأضرار التدخين على الفرد والمجتمع، وتأكيد أهمية الالتزام بقانون مكافحة التدخين في المنشآت الحكومية وطرق الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وتم إثراء الجلسات بالمعلومات المهمة حول قانون مكافحة التدخين في المنشآت الحكومية، وأهميته في المحافظة على صحة وسلامة العاملين والجمهور.

وقدمت الندوات معلومات شاملة حول تأثيرات التدخين على الصحة العامة والأضرار الجسدية والنفسية التي يسببها، وتم تسليط الضوء على الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، كما تم إبراز تأثير التدخين على البيئة والاقتصاد.

ولعبت صابرين إبراهيم، المنسقة الإعلامية للإدارة الصحية بديروط، دورًا هامًا في تنظيم الندوات والتوعية بشكل فعال.

وقامت بالتواصل مع المشاركين وتنظيم جدول الأعمال بشكل يناسب جميع الأطراف المعنية وكما قامت بتنسيق عمل مسئولي مكافحة التدخين ومتابعة تنفيذ الندوات بشكل مثالي، تعمل إبراهيم جاهدة لنشر المعرفة حول ضرورة الحد من التدخين والتزام القوانين المحلية المتعلقة بمكافحته في المنشآت الحكومية.

وتهدف هذه الندوات إلى تحفيز المجتمع على الابتعاد عن عادة التدخين وتشجيع الفرد على تحسين صحته وجودتها، كما تسعى الإدارة الصحية بديروط من خلال هذه الفعالية إلى إحداث تغيير إيجابي في السلوكيات الصحية للأفراد وتقديم الدعم اللازم لمن يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

من المهم أن يستمر توفير هذه الفعاليات التوعوية والندوات في المستقبل، من أجل تعزيز الوعي الصحي وخلق بيئة صحية تشجع على الابتعاد عن التدخين والحفاظ على صحة المجتمع بشكل عام.

وتعتبر هذه الندوات خطوة هامة في سعي الإدارة الصحية بديروط للحد من انتشار العادة الضارة للتدخين، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، كما تساهم هذه الندوات في زيادة الوعي الصحي لدى الجمهور وتعزيز الالتزام بتطبيق سياسات وقوانين مكافحة التدخين في المجتمع.

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري

الادارة الصحية بديروط تنظم سلسلة ندوات توعوية بجميع وحدات الرعاية الصحية بالقري