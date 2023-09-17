كائنات المكسيك الفضائية تثير ضجة عالمية وفاروق الباز: عالمنا نقطة ضئيلة في الكون

عرض برلمان المكسيك منذ أيام، جثثًا لكائنات فضائية ثلاثية الأصابع ومشوهة الرأس داخل مبنى الكونغرس، ما فتح حالة من الجدل اجتاحت العالم ودفعت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لتعيين مسئول للبحث بشكل أوسع في الظاهرة الغريبة.

العالم المصري الدكتور فاروق الباز، قال إن الكون واسع للغاية وأن الشمس تعد نقطة بسيطة فيه، مضيفًا أن المسلمين كان لهم باع طويل في علم الفضاء واطلعوا على النجوم والكواكب والمجرات.

ولفت إلى أنه على الرغم من محدودية كوكب الأرض والشمس في الكون، إلا أنه يستبعد وجود حياة أخرى في الكون إلا على البسيطة، مشيرًا إلى أن الكائنات الفضائية لم تزرنا ولا يوجد دليل علمي يثبت صحة الادعاءات التي تجزم ذلك.

شموس أخرى:

ونوه الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إلى أنه لا يمكن للعلماء التأكيد بأنه لا يوجد كائنات تعيش في الفضاء، فكل الشموس يوجد حولها كواكب، مردفًا: “لا يوجد أي إثبات علمي عند العلماء يعلمهم بأنه توجد حياة أخرى في الكون موجودة في الفضاء”.

وأكد أنه مع تطور التكنولوجيا ومعدات وأبحاث الفضاء يمكن للعلماء استكشاف الحياة في الفضاء، فلا توجد أي وسيلة تمكنهم من زيارة الشموس الأخرى، لافتًا إلى أن الله لم يتحدث عن وجود حياة أخرى في مكان آخر إلا على كوكب الأرض، وأن إخفائه للعوالم الأخرى يقف وراء حكمة لا يعلمها إلا هو.

شاهد فيديو مداخلة د. فاروق الباز..

شاهد فيديو الكونجرس المكسيكي..