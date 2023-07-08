غزو كائنات فضائية أم أقمار صناعية.. قطار الضوء يمر بسماء السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المتخصصين في مجال الفلك ورصد الظواهر الفلكية، مقطع فيديو وعدد من الصور من سماء السعودية، والتي تظهر خط من الضوء يقتحم سماء السعودية، فجر اليوم السبت، مما أثار عدد من التساؤلات بين المواطنين.

جسم فضائي غريب بسماء السعودية

ووثقت مقاطع الفيديو، جسم غريب في سماء المملكة، عبارة عن خط ضوئي بشكل مستقيم ويتحرك بسرعة في الفضاء، ووصفه البعض بأنه "جسم فضائي غريب".

ونشر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق الأمر، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر"، كاتبًا: "أقمار ستار لنك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت، وتشاهد من عدة مناطق"، فيما تحدث خبير اخر، أنه تم رصد أحدث مجموعة من أقمار ستارلينك في سماء السعودية، وتم مشاهدتها في سماء السعودية كنقاط مضيئة وساطعة للغاية في خط مستقيم فجر اليوم السبت 08 يوليو 2023.

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وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه ومن المؤكد أن الكثير من الناس الذين يراقبون السماء سيعتقدون أنها غزو لكائنات فضائية، موضحًا أن شركة سبيس إكس أطلقت أمس الجمعة دفعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية إلى المدار، حيث انطلق صاروخ "فالكون 9" الذي يحمل 48 قمراً صناعياً من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، حسبما أفادت به “العربية”.

وكان قمر كاذبًا مايو الماضي، غطى سماء بلاد أرض الحرمين الشريفين، إذ أنه وفي سماء السعودية يظهر قمر غريب الشكل في منتصف شهر شوال، ويحدث خسوف للقمر من نوع "خسوف شبه الظل"، وهو أحد أنواع الخسوف القمري التي لا يسقط خلالها على القمر ظل الأرض بل ينحجب جزء من ضوء الشمس عن سطح القمر، وفيه تكون إضاءة القمر أقل بـ10% من المعتاد.

قمر غريب يظهر في سماء السعودية

أقمار ستار لنك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت وتشاهد من عدة مناطق

*مقطع متداول pic.twitter.com/ifpOcMJIU2 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 8, 2023

ويسبق الكسوف الشمسي خسوف للقمر؛ وذلك لصغر الزاوية بين الشمس والقمر، إذ حدث كسوف شمسي نهاية رمضان، وقد تم رصده في أستراليا وجنوب شرق آسيا، وكان نوعه هجين حيث كان يجمع بين أنواع الكسوف الثلاثة: الكلي والجزئي والحلقي، مؤكدًا أن خسوف شبه الظل يستغرق 4 ساعات و17 دقيقة.

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ويبدأ الخسوف في تمام الساعة 6:14 عصر الجمعة ويصل ذروته الساعة 8:24 مساءً وينتهي في الساعة 10:31 ليلاً. وتابع: "وبسبب تأخر شروق القمر على السعودية، سنلاحظ المراحل الأخيرة من الخسوف والتي تبدأ من غروب الشمس وشروق القمر حتى نهاية الخسوف الساعة العاشرة والنصف"، وهو خسوف شبه الظل من أنواع الخسوف التي لا يلاحظها الناس بشكل مميز، ولا يستطيعون تمييز بدايتها ونهايتها.