فيلم A Haunting in Venice يتخطى 6 ملايين دولار

تصدر فيلم A Haunting in Venice شباك التذاكر الأمريكي في عطلة الأسبوع الماضي بعد يومين من انطلاق عرضه محليا، قبل طرحه في السينمات العالمية.

فيلم A Haunting in Venice



يعتبر فيلم A Haunting in Venice استكمالا لسلسلة أفلام المحقق الشهير هيركل بوارو التي اشتهرت بكتابتها الروايئة الشهيرة أجاثا كريستي، وقدمها كينيث براناه في العديد من الأفلام مؤخرا.

أحداث فيلم A Haunting in Venice

تدور أحداث فيلم A Haunting in Venice حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.



إيرادات فيلم A Haunting in Venice

حقق فيلم A Haunting in Venice حوالي 6 مليون دولار خلال يومين في البوكس أوفيس الأمريكي، ومن المقرر زيادة الرقم خلال الساعات المقبلة.

أبطال فيلم A Haunting in Venice

فيلم A Haunting in Venice من بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، ويشارك فيه الممثل المصري أمير المصري.

طرح العام الماضي فيلم Death on the Nile المقتبس من رواية أجاثا كريستي الشهيرة، وهو الجزء الثاني من فيلم Murder on the Orient Express الذي عرض عام 2017، ويجمعهم شخصية المحقق الشهير هيركل بوارو.

تدور أحداث الفيلم حول تحقيق هيركيول بوارو في جريمة مقتل وريثة شابة، أثناء قضاء إجازته بفندق على النيل في مصر، وهي شخصية رئيسية في معظم روايات أجاثا كريستي البوليسية، وقدمت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية.

تقام أحداث العمل على متن باخرة نهرية، وتتحول الإجازة إلى رحلة بحث عن قاتل اعترض شهر العسل المثالي لإحدى الزوجين بشكل مأساوي، وتظهر في الفيلم أهرامات الجيزة والآثار المصرية.

يقوم ببطولة فيلم Death on the Nile كل من كينيث براناه، جال جادوت، توم بيتمان، إيما ماكي، روز ليسلي، أرمي هامر، وليتيتيا رايت، وصوفي أوكونيدو، وغيرهم من النجوم.