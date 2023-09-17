مستشفى 900900.. أيقونة العلاج الطبي المتميز بمدينة المحلة الكبرى

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، يرافقه الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أعمال الحفر والأساسات العميقة لمشروع مستشفى 900900 التعليمي الجامعي بمدينة المحلة الكبرى، حيث يتم العمل بكامل مساحة المشروع بمراحله الثلاثة والتي سيتم الانتهاء منها بصب اللبسة الخرسانية للمشروع بعد أن انتهت الشركة المنفذة ( شركة وادي النيل للمقاولات العامة) من كامل الاساسات العميقة الخوازيق بكامل مساحة المشروع وباجمالي حوالي 1400خازوق.

وحث رئيس الجامعة ممثلو الشركة المنفذة بضرورة تكثيف العمل والتسريع بمعدلات الاداء خلال الشهور القادمة للانتهاء من المرحلة الأولى في موعدها التعاقدي، ليبدأ تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في منطقة وسط الدلتا وبأقصى كفاءة ممكنة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم، إلى أن اعمال الانشاءات بالمستشفى تتم على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 13 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مباني رئيسية بطاقة استيعابية 600 سرير، و30 غرفة عناية مركزة ويتم تمويلها بالجهود الذاتية من خلال المشاركة المجتمعية، كما أن المستشفى الجديد يستهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر والاطقم الطبية المؤهلة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.