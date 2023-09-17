نميرة نجم: الدولة تدعم نجاح المرأة المصرية في المحافل الدولية

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم عن فوزها في بجائزة جوستيتيا العالمية لعام 2023 للاحتفال بأبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة علي مستوي العالم ان المنافسةً في هذه المسابقة كانت قوية جدا .

وقد أعلنت لجنة التحكيم أثناء حفل توزيع الجوائز انها تلقت عدد كبير جدا من الترشيحات لهذا العام مما جعل الاختيار صعبا للغاية ولذلك انا سعيدة جدا لترشيحي ضمن هذه النخبة من النساء المتخصصات في القانون، و أسعد أكثر انه تم اختياري للفوز بالجائزة ، وهذا بلاشك لم يأتي من فراغ ، ولكنه لايمثل فقط جهد من جانبي ، ولكن هناك دعم من اخرين ، خاصة دعم الدولة المصرية فأنا انتمي للدولة المصرية، ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ففكرة تمكين المرأة في عهده زادت بشكل كبير ، وايضا دعم وزارة الخارجية المصرية تحت مظلة ورعاية السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ، وهي المؤسسة العريقة التي اتشرف بالإنتماء اليها .

جاء ذلك أثناء إستضافت الإعلامية أمل الحناوي للسفيرة وذلك عبر برنامج سكايب علي الهواء مباشرة من فينيا في حلقة برنامج "عن قرب " و التي كان موضوعها يدور حول تمكين المرأة في العالم علي قناة القاهرة الإخبارية الفضائية مساء أمس .



و أشارت السفيرة ان هناك عديد من العقبات تواجه المرأة الافريقية بشكل عام فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين فقد اثبت الدراسات ان نسبة تخلف الفتيات للالتحاق بالمدراس أكثر من البنين وهذا اصبح هدف اجندة ٢٠٦٣ ، واصبح القادة الافريقيون مهتمون بدراسة هذه الظاهرة و محاولة ايجاد حلول لها .



وأضافت نجم ان هناك عديد من المحافل التي تعمل فيها المرأة الافريقية الغير مسلط عليها الضوء كالزراعة ومصايد الاسماك وغيرها والانشطة التنموية ، وحتي الان ينظر لها انه يغلب عليها سيطرة الذكور لكن الدراسات تشير ان هناك عديد من النساء يعملون في هذه المجالات لكن لايسلط الضوء عليها .



وعنً مبادرة تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الأفريقيات التي أعلنتها باميلا هاريس نائب الرئيس الامريكي عند زياراتها لافريقيا قالت السفيرة ان نائبة الرئيس الأمريكي ركزت علي ان الولايات المتحدة ستنمنح مايقرب من مليار دولار في مشاريع تتعلق بتمكين الاقتصادي للمرأة.

واهم محاور هذه المبادرة مرتبط بالجانب الخاص بسد الهوة الخاصة بالتمويل مشاريع تخص المرأة وعملها ، و الجانب الاخر مرتبط بالانترنت و استخدامه نظرا لان الدراسات حول العالم وجدت ان عدد المستخدمين من الرجال يزيد عن المرأة في العالم بنحو ٢٨٠ مليون رجل ، و في افريقيا ٦٦٪؜ من النساء لايستخدمون الانترنت، امر خطير لانه يعني ان النساء في افريقيا لن تستطيع العمل في التجارة والتواصل الكترونيا، وعدم الحصول علي تمويل للمشروعات ، وجزء من تمويل المبادرة حسب ما أعلن سيذهب لعمل المراة في السياسة والاقتصاد والجزء الاخر تعهدات من جانب القطاع الخاص الامريكي لعمل برنامج لتمكين المرأة ، وفي التنفيذ المقترح للمبادرة من المتوقع ان يدخل فيها عدد كبير من العاملين في مؤسسات العمل المدني الأمريكي مع برنامج المعونة الامريكية .



وعن التشريعات والمبادرات الحالية الخاصة بالمرأة كافية لتحقيق مساواه كاملة بين المرأة والرجل عربياً ودولياً أجابت السفيرة اننا عالميا قطنا شوطا كبيرا في ذلك ولكن لانزال نحتاج الي مزيد من التطور في التشريعات، وكذلك الثقافات لتمكين المرأة بشكل كامل ، فهناك لاتزال قوانين حول العالم لاتمنح النساء ذات الأجر علي ذات العمل في مقابل الرجل ،وعبرت عن سعادتها ان الدولة المصرية ومبكرا ومنذ فترة طويلة تتساوي المرأة مع الرجل في مصر في المزايا و الحقوق الخاصة بأجور العمل .

الجدير بالذكر ان برنامج "عن قرب" اذاع مشاهد حصرية مسجلة أثناء الحوار مع السفيرة للحظات تسلمها جائزة جوستيتيا العالمية لعام 2023 من قاعة الرئيسية للأكاديمية النمساوية للعلوم (OeAW) بفينيا مساء أول الأمس ، والبرنامج من إعداد الصحفي محمود علي .

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