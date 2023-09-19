حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشبين القناطر

واصلت الأجهزة التنفيذية الحملات المكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بمدينة شبين القناطر ورفع الاشغالات برئاسة المحاسب/ خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر نائب رئيس المركز والمدينة والنقيب / وجدي عبد النبي مدير وحدة شرطة المرافق بشبين القناطر واداره الاشغالات.

وفى إطار ذلك شنت حملة اشغالات مكبره بمزلقان السكه الحديد ومحيط المزلقان والشوارع الرئيسية بالمدينه ورفع الباعه الجالين تسهيلا لحركه السير والمرور بطرق الرئيسيه وشوارع المدينة وميدان المحطه وتم اتخاذ الإجراءات دالقانونيه ضد المخالفين وذالك بمعدات الحمله الميكانيكيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجاري المتابعه المستمرة تسهيلا لحركة مرور المواطنين