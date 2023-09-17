حورية فرغلي: اتدفنت الساعة 3 الفجر وغلطتي إني مش محجبة

كشفت الفنانة حورية فرغلي أسباب نجاح مسلسل ساحرة الجنوب، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج in Deeb، لتفاجيء الجميع بمغامراتها أثناء التصوير.

حورية فرغلي

أوضحت حورية فرغلي من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أنها تحب المقابر، قائلة: " أنا بحب المقابر ومبخافش منها وادفنت مرة، ومرضيتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، ادفنت في مقابر العياط، الساعة 3 الفجر ".

وأوضحت مدى صعوبة الموقف أثناء نزولها للمقبرة قائلة: " أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لأنى كنت عارفة أنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول ".

حورية فرغلي

حورية فرغلي: حجيت 7 مرات وغلطتي إني مش محجبة

كما تطرقت حورية فرغلي للحديث عن أخطائها، ومدى استعداها للموت، قائلة: " غلطتي إني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع ذكاة، وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال ".