لصاحبات الشعر الكيرلي.. 5 نصائح للحفاظ عليه

أصبح الشعر الكيرلي من الصفات التي تميز المرأة ولا تعيبها، لذك ترغب كل فتاة في الحصول على شعر كيرلي منفوش وصحي، لذلك نقدم لك بعض الخطوات التي ستحافظ على صحة شعرك الكيرلي وتجعله لامع ومميز.

نصائح للحفاظ على الشعر الكيرلي

تناول أطعمة غذائية صحية:

يجب عليكِ تناول الأطعمة الصحية من أجل العناية بشعركِ لأن نقص بعض العناصر يتسبب في فقدان الشعر، لذلك تناولي الأطعمة التي تحتوي على البيوتين، فيتامين ج، الزنك، فيتامين ه‍، فيتامين د، وتكثر تلك الفيتامينات في البيض، البروكلي، السبانخ، والبطاطا.

تمشيط الشعر:

من أهم طرق العناية بالشعر الكيرلي عدم تمشيطه وهو جاف بل يجب أنه يتم تمشيطه وهو رطب قليلًا بعد الاستحمام، كما يفضل تمشيطه باستخدام أصابع اليد مع استخدام البلسم للترطيب.

وفي حالة عدم الاستحمام يمكنكِ بله قليلًا ويجب تمشيطه في تلك الحالة بأصابع اليد، ولكن تجنبي تمشيطه وهو جاف تمامًا دون استخدام أي ترطيب، حتى لا تتسبي في إتلافع وهيشانه.

كما يجب عليكِ أن تبدأي تمشيط شعركِ من الأسفل للأعلى لفض التشابك الموجود، وتذكري دائمًا أن العناية بالشعر الكيرلي تتطلب أن تعاملي شعركِ بلطف.

تجنبي استخدام الحرارة:

العديد من صاحبات الشعر الكيرلي يستخدمن أجهزة تصفيف الشعر التي لها حرارة عالية من أجل تمليس شعرهن، ولكن ذلك الأمر يعد خطأ كبير ويجب تجنب تعريض الشعر لحرارة عالية.

لذلك إذا كنتِ ممن يبحثون عن طرق العناية بالشعر الكيرلي حاولي قدر المستطاع تجنب استخدام الحرارة العالية على شعركِ، وعند ضرورة تصفيفه بتلك المصففات استخدمي قبل تعريضه للحرارة العالية منتجات حماية الشعر.

استخدمي شامبو خالي من السلفات:

يجب عليكِ معرفة أن معظم الشامبوهات التجارية المعروفة تحتوي على مادة السلفات، وتلك المادة تعمل على تنظبغ فروة الرأس ذلك الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الزيوت المفيدة للشعر.

لذلك من أبرز طرق العناية بالشعر الكيرلي استخدام الشامبو الخالي من السلفات، ويمكنك إيجاده بسهولة عن طريق المتاجر الخاصة بعناية الشعر التي تبيع المنتجات المفيدة للشعر.

ومن المهم اقتناء الشامبو والبلسم المناسبين لطبيعة شعركِ، ويمكنكِ تقليل استخدام الشامبو والاكتفاء بالبلسم فقط إذا كان شعرك جافًا وعدم الإفراط في استخدام الشامبو.

كما يجب عليكِ أن تحرصي على استخدام الماء البارد وابتعدي عن الماء الساخن وأيضًا لا تغسليه كل يوم يكفي مرة واحدة كل ثلاثة أيام وذلك من أجل المحافظة على الزيوت الطبيعية في شعركِ.

استخدمي الكثير من الزيوت وماسكات الشعر:

الشعر الكيرلي يميل عادة إلى الجفاف، لذلك من المهم استخدام الزيوت باستمرار على أطرافه، ومن أبرز الزيوت المهمة التي يجب عليكِ استخدامها من أجل العناية بالشعر الكيرلي هم: زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت الأرجان.

كما يجب عليكِ تطبيق ماسك جيد على شعرك مرة أو مرتين أسبوعيًا، ويمكنك استخدام ماسك البيض والمايونيز فهو يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته جيدًا لأنه يحتوي على كميات عالية من البروتين.

ويجب أيضًا ترطيب الشعر قبل الاستحمام من خلال استخدام زيت جوز الهند مع التركيز على الأطراف.

لا تستخدمي الفرشاة أثناء التمشيط:

تستخدم الكثير من الفتيات الفرشاة من أجل تمشيط الشعر بعد الاستحمام، ولكن ينصح بعدم استخدام الفرشاة وتركه على طبيعته وتمشيطه بأصابع اليد من أجل العناية بالشعر الكيرلي، وعند تمشيطه يجب استخدام مشط عريض ويتم ذلك بعد تجفيف الشعر حتى يصبح رطبًا.

لا تستخدمي المنشفة لتجفيف شعرك:

تلجأ العديد من الفتيات إلى استخدام المنشفة لتجفيف الشعر، ولكن من أجل العناية بالشعر الكيرلي يجب استخدام تيشرت قطني لتجفيف شعركِ، وإذا قمتي بغسله قبل النوم لفيه بوشاح حريري.

كما يمكنكِ استخدام الوسائد التي تم صناعتها من الساتان والحرير عند النوم، لأن ذلك يساهم في تقليل احتكاك الشعر بالوسادة والحفاظ عليه أكثر.