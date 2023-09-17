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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بدون لبن|أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة

صوص الشوكولاتة
صوص الشوكولاتة

صوص الشوكولاتة من الصوصات التي تدخل في صناعة العديد من الحلويات اللذيذة، سواء في الحشو أو التزيين من الخارج، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة تحضيرها بدون حليب.

 

صوص الشوكولاتة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

- الماء : ربع كوب

 

- سكر البودرة : كوب

 

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

 

- قهوة سريعة الذوبان : مغلف

 

- الزيت النباتي : نصف كوب

 

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حضري براونيز شوكولاتة علي خطي المطاعم

طريقة التحضير

ضعي الماء، والسكر، والكاكاو، والقهوة سريعة الذوبان، في وعاء الخلاط الكهربائي.

 

اخلطي المكونات حتى تمتزج مع بعضها، ثم أضيفي الزيت مع الإستمرار في الخلط حتى تحصلي على صوص شوكولاتة بالقوام المناسب.

 

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