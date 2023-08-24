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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري براونيز شوكولاتة علي خطي المطاعم

براونيز شوكولاتة
براونيز شوكولاتة

براونيز شوكولاتة سهل وسريع، من مميزات حلى البراونيز أنه كيك مسطح وغير منفوش وطعمه غني بالكاكاو أو الشوكولاتة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم البندق الشهي.

براونيز شوكولاتة


مقادير براونيز شوكولاتة

- الزبدة : ثلث كوب
- الشوكولاتة : 150 غراماً
- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب
- خلاصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة
- البيض : 3 حبات
- دقيق : كوب
- بندق : كوب (مجروش)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم غلفي صينية مربعة بورق الزبدة.
في قدر على نار هادئة، ضعي الشوكولاتة وحركيها حتى تذوب وارفعي القدر عن النار، واتركيها جانباً حتى تبرد.
في وعاء متوسط، ضعي السكر، وخلاصة الفانيليا، والبيض، وبواسطة الخفاق اخفقي المزيج على سرعة عالية حتى يتجانس.
خففي السرعة وأضيفي الشوكولاتة، وعندما يتجانس أضيفي الدقيق تدريجياً واستمري بالخفق حتى تتداخل المكونات.
أوقفي عمل الخفاق وأضيفي البندق وقلبي المكونات حتى تتداخل.
وزعي خليط البراونيز في الصينية، وأدخليها إلى الفرن لمدة 45 دقيقة.
أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.
قطعي البراونيز إلى مربعات وقدميه.

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