حصاد الدوري السعودي.. رونالدو يتربع على القمة والهلال يكتسح في جولة اللحظات الأخيره

انتهت منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بداية من الخميس ختامًا بيوم أمس السبت، لتسعة مباريات كانت حماسية لواحدة من أفضل وأقوى أسابيع البطولة على الإطلاق.

شهدت الجولة السادسة 9 مباريات حضر فيها تعادل وحيد بين فريقي الحزم والطائي 1-1، والتعادل رقم 11 في هذا الموسم حتى الآن، وشهدت الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 6 بطاقات حمراء من أصل 13 بطاقة هذا الموسم حتى الآن.

رونالدو على قمة المستوى الفردي

تمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من الحفاظ على الأرقام الفردية في مسابقة الدوري حتى الآن، وسجل هدف في فوز النصر على الرائد 3-1 ليصبح مسجلًا 7 أهداف في المركز الاول من بين الهدافين، بجانب صناعة 4 أهداف في المركز الاول أيضًا بالتساوي مع عبدالرحمن غريب.

الهلال يتفوق في أفضل الأرقام

نجح نادي الهلال في فرض سيطرة وتفوق على أفضل الأرقام التي يلعب من أجلها الزعيم في كل موسم، وذلك بعدما أصبح المركز الاول برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي، كما أن الفريق أصبح معه أقوى خط هجوم بـ 20 هدف حتى الآن متفوقًا على نادي النصر أقرب ملاحقيه بـ 18 هدف.

كما نجح الموج الأزرق في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم حتى الآن، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يسخر في أي لقاء عقب هزيمة التعاون من الاهلي أمس في الجولة السادسة.

جولة اللحظات الأخيره

شهدت الجولة السادسة تسجيل 10 أهداف للأندية في الربع ساعة الأخير من اللقاء من أصل 34 هدف تم تسجيلهم بالإجمالي في الجولة، ويعتبر لقاء الهلال ضد الرياض أكثرهم بواقع 4 أهداف في 13 دقيقة من 83 حتى الدقيقة 96.

6 بطاقات حمراء

شهدت الجولة السادسة 6 بطاقات حمراء من أصل 13 بطاقة تم احتسابها في الدوري هذا الموسم، وتعتبر مواجهة الأهلي والتعاون هي الثانية التي تشهد بطاقتين حمراء بعد لقاء الهلال والرائد في الجولة الثالثة.

الـ 13 بطاقة حمراء التي تم احتسابها حتى الآن 2 منها على أندية الأهلي والشباب والرائد، ثم بطاقة واحدة على كل من أندية الفتح والهلال والخليج وضمك والطائي والتعاون والخدود.