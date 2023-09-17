على الحجار يروج لأغنيته الجديدة "على الرباب"

يطرح المطرب على الحجار أغنية جديدة تحمل عنوان "على الرباب"، خلال الأيام المقبلة.

وشارك "الحجار" منشورًا له على "فيس بوك" ليكشف عن تفاصيل أحدث أغنياته قائلًا: "استنوا أغنيتي الجديدة "على الرباب" قريبًا، الأغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، لحن أحمد حمدي رءوف، وتوزيع محمد حمدي رءوف".

وكان أبدي النجم علي الحجار سعادته بنقل قنوات المتحدة عددًا من الحفلات في الفترة الأخيرة، منها حفل احتفالية مئوية سيد درويش قائلًا فى تصريحات صحفية: “الحمد لله حفلتى الأخيرة في مهرجان القلعة تصدرت التريند 4 أيام وهذا شيء عظيم أسعدنى، وتحدث معى رئيس قناة الحياة محمود التونى بخصوص ذلك”، وأشاد الحجار بالشركة المتحدة وبدورها في دعم صناع الفن في مصر.

وقال النجم علي الحجار، خلال حفله بنقابة الصحفيين، فى إطار الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، قبل غنائه أغنية "سلمى يا سلامة" أنه استعان بصديقه إيمان البحر درويش الذي يتمني له الشفاء العاجل.

افتتح النجم علي الحجار حفله بنقابة الصحفيين التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، بأغنية "زوروني كل سنة مرة" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تنقل قناة الحياة حفل النجم كبير علي الحجار في الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، مساء اليوم الأحد تحت عنوان "مئوية فنان الشعب".

من المقرر أن يشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب.

كان أحيا النجم على الحجار حفلًا غنائيًا على مسرح القلعة ضمن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى.

وشهد الحفل توافدًا كبيرًا من الجماهير لحضور الحفل، قبل انطلاقه بساعات.

من المقرر أن يقدم علي الحجار خلاله باقة مميزة من أغانيه التى يحبها منه الجمهور مثل اعذرينى، وانا كنت عيدك ـ دارى العيون، صلينا الفجر فين وغيرها من الأغانى.

كان أحيا علي الحجار حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوى، وذلك يوم 20 أغسطس الجاري.

قدَّم "الحجار"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره، منها: "فجر بلادي، الميدان، الشهيد، ورد بلدي، قلب الحبيب، مكتوبالي، غزالة، الزين والزينة، لو تعرفى، من غير ما تتكلمى، سمرا وبعيون كحيلة، أسهر لك".

معلومات عن المطرب علي الحجار:

التقى علي الحجار مع الملحن بليغ حمدي الذي شاهده يغنى في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية، الذي تقدمه الفنانة رتيبة الحفني، ليبعث في طلبه ثم ظل يتدرب معه حوالى سنتين حتى اختار له كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبدالرحيم منصور أغنية (على قد ماحبينا) لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977.

ثم كان الألبوم الأول الذي تضمَّن أربع أغنيات كتب عبدالرحيم منصور ثلاثة منها وكتب بليغ حمدي بنفسه أغنية رابعة بعنوان «قالت» تحت اسمه المستعار كشاعر وهو (ابن النيل).

غنَّى علي الحجار من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر أغنية باسم رجعنا لبعضينا من كلمات هاني الصغير، وشاركت فيها المطربة الكردية ليلى فريقي كانت من أقوى ديو مشترك عربي وكردي.

يعتبر علي الحجار أول مطرب عربي ومصري شارك في ديو مشترك مع مطربة كردية وأول مطرب عربي غنى من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر، وحققَّت نجاحًا في كردستان.

كشف المطرب على الحجار عن تفاصيل خلافه مع المطرب مدحت صالح، بشأن مشروع الأخير الغنائى، الذى يطلق عليه «الأساتذة»، والذى يعتبره الحجار مأخوذًا من مشروعه «100 سنة غنا».

قال على الحجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهير جودة: “إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكنَّ فكرة مشروع «100 سنة غنا» هى فكرتى من الأساس"، مشيرًا إلى أن مدحت صالح يعرف هذا الأمر جيدًا.

أضاف الحجار: «مدحت صالح طلع فى برامج كتير وقال على الحجار أستاذى، مدحت يعلم مشروعى ويعلم الدراسة اللى أنا بعملها (100 سنة غنا)، ونقلها بالضبط وغير الاسم إلى مشروع (الأساتذة)، ده مشروعى واخده بالضبط كوبى بيست، فأنا فكرتى قائمة على الملحنين وليس المطربين».

عن وجود نية للصلح مع مدحت صالح، قال الحجار: «إحنا مش عيال صغيرة اتخانقنا فى الشارع وبتصالحونا على بعض، الموضوع مش كده، تخيلى نفسك بتعملى رسالة دكتوراه بقالك سنين وتعبانة فيها، وفجأة واحد تانى ياخد نفس الرسالة ويسميها اسم تانى ويسمى نفسه الدكتور فلان، أمر موجع جدًّا».

أشار الحجار إلى أن مدحت صالح منذ أن احترف الغناء، يعتمد على غناء 6 أغنيات لنفسه، وتكون بقية الأعمال لمغنيين وملحنين آخرين.

نوَّهَ الحجار بأنه اطلع على مقتطفات من حفل الأساتذة الذى أحياه مدحت صالح مؤخرًا، وعقب: «هى هى حفلته اللى بيعملها دايمًا، مفيش حاجة جديدة حصلت، هو بيقول أنا هطور وأجيب الأغانى القديمة وأوزعها توزيع معاصر، ولا فيه أى حاجة حصلت».

قالت هدى زوجة الفنان على الحجار، إنها دائمة التواجد فى حفلاته، مشيرة: “طبعًا موجودة ومقدرش أسيبه، وأنا مثل الجمهور أحب استمتع بغناه، أنا باجى زى الناس لأن دى المتعة بتاعتى، وبعدين عشان أنا مراته بقى واقف جنبه واشوف عايز حاجة كل شوية”.



أضافت زوجة الحجار خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على فيسبوك، على هامش حفلته بالأمس، أنها تحب كل أغانى على الحجار، ولكن هناك أغانى مميزة تحب أن تسمعها، منها؛ (عارفة) وعاكسنى بيها فى البداية، و(انتى طلعتيلى منين) عشان غناها لى لكنه قدمها من قبل وشعر أنها لم تأخذ حقها فقام بتجديدها وغناها لى، وأغنية (بطلة حكايتى).

كشفت هدى عن كواليس لقائها بالفنان على الحجار، قائلة: “كنا صحاب فى البداية وهو كان صديق زوج صاحبتى، وحصل تواصل بينا فى أول مرة شوفنا بعض، ومكنش حب من أول نظرة، إحنا قعدنا صحاب لمدة سنة تقريبًا، صحاب بس، وحصل الزواج بعد سنة من تعارفنا”.

عن مدى قلقها من الارتباط من الحجار بالرغم من تعدد تجاربه، قالت إنها لم تخشَ من ذلك، فلقد عرفته وهو منفصل، واتخذ قرار بالعزوف عن الزواج، مشيرة: “قبل ما نتجوز فضلنا صحاب فترة، وعرفته على حقيقته، هو مش عشان ارتبط كتير يبقى مزواج، لا هو شخص طبيعى حظه مش حلو زيه زى أى شخص فى الدنيا، وهو كشخصية مفهوش عيوب تخلينى أخاف منه، وسنوات زواجنا العشرين تثبت صوابى” .



شهد انطلاق مشروعين لكبار نجوم الوسط الغنائى، على الحجار، ومدحت صالح، وحققا نجاحًا ضخمًا، على الرغم من إقامتهما فى توقيت واحد، كما أن هناك أزمة مع الثنائى بسبب مشروع الأساتذة.

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يتساءل الجمهور هل سينتهي الخلاف بين النجمين بعد إقامة الحفلين، أم ستظل الأزمة مستمرة بينهما؟

مدحت صالح يبدأ أولى حفلات مشروع الأساتذة:

بدأ النجم مدحت صالح باكورة حفلات مشروع "الأساتذة" وحققت نجاحًا كبيرًا، كما أشاد نشطاء الجمهور وتفاعل مع أدائه المميز الذي قدمه في حفله أمس، الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا وتم إذاعته عبر شبكة قنوات الحياة.

قدم النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، بقيادة المايسترو هشام مصطفى، وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية، وغيرهم، وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.

اختتم النجم مدحت صالح، حفل الأساتذة بأغنية "مصر التي في خاطري"، لكوكب الشرق أم كلثوم.

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جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية، بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خصوصًا الشباب والأجيال الجديدة.

حفل علي الحجار "100 سنة غناء":

قدَّم المطرب الكبير علي الحجار، حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية، وحرص مجموعة من جمهوره على رفع بوسترات كبيرة مكتوب عليها "100 سنة غناء"، في إشارة لمشروعه الكبير الذي يطالب بتنفيذه.

قدَّم "الحجار"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أعماله التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، منها: "المال والبنون، على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، الزين والزينة، عم بطاطا، أنا كنت عيدك ومفيناش من الخوف".

يشار إلى أنه بجانب جمهور المطرب الكبير علي الحجار، حضر كل من الإعلاميين محمود سعد، وخيري رمضان، وسهير جودة، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة، وشادي مؤنس، وجمال بخيت، وصلاح عبدالله، وإبراهيم عيسى، والناقد الفني محمد عبدالرحمن، والكاتب الصحفي إسلام وهبان، هند عاكف، سلمى صباحي.

أزمة مدحت صالح وعلي الحجار:

قال المطرب الكبير علي الحجار، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس": "فوجئت باتصال هاتفي من الشاعر جمال بخيت قبل أيام، ولفت انتباهي إلى أن مدحت صالح عقد مؤتمرًا صحفيًا داخل دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل مشروعه الغنائي الجديد باسم (الأساتذة)، واستعرض لي كل تفاصيله".

تابع: "توقعت أن يكون مشروع مدحت صالح مختلفًا عن فكرتي التي أعمل عليها، لكني فوجئت بحجم التشابه الكبير بينهما"، لافتًا إلى أن "مدحت صالح يدرك جيدًا أنني أعمل على فكرة إحياء التراث منذ 21 عامًا، وما حدث ليس توارد أفكار بل هي أفكاري نفسها وكلامي، لذلك كنت أتمنى أن يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروعه".