النيجر.. الآلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة لفرنسا: "لقد طفح الكيل"

تظاهر آلاف من الأشخاص النيجريين أمام قاعدة عسكرية تؤوي جنودا فرنسيين في نيامي عاصمة النيجر، للمطالبة برحيلهم عن القوات الفرنسية الموجودة في البلاد.

أحد المتظاهرين

يقول يحيى جاربا، أحد المتظاهرين: "هذا يكفي كل ما على ماكرون فعله هو أخذ "الماكرونات" الخاصة به ونقراته ونقراته كل ما عليهم فعله هو العودة إلى بلدهم المزعوم، فرنسا".

وأكد غاربا أن "الناس يقولون دائمًا إننا نحن الأفارقة آخر من في العالم لكننا نطلب منهم المغادرة فيرفضون، إنهم يتعفنون هناك، ولن نمنحهم السلام حتى يوم مغادرتهم".

واجتذبت المسيرات للاحتجاج على الوجود العسكري الفرنسي البالغ قوامه 1500 جندي عشرات الآلاف من الأشخاص إلى القاعدة الجوية التي تستضيف جزءًا من القوة الاستعمارية السابقة بالقرب من مطار نيامي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وندد الجنرالات النيجيريون الذين استولوا على السلطة في انقلاب 26 يوليو، بالعديد من اتفاقيات التعاون مع فرنسا وطالبوا باريس بسحب قواتها.

لكن باريس لا تعترف بشرعية النظام العسكري، ويخيم المواطنون "الوقفات الاحتجاجية" ليلا ونهارا تقريبا دون انقطاع عند دوار إسكادريل، مركز الحركة الاحتجاجية.

وتسود أجواء ليلة السبت، على طول الحواجز المعدنية التي يحرسها صف متواصل تقريبا من الشرطة والجنود.

كبار السن من الرجال، والأزواج الذين يمسكون بأيديهم، والشباب الذين يرتدون الألوان الوطنية، ومجموعات من النساء، والباعة الجائلين، جميعهم يحتشدون في المنطقة تحت مصابيح الشوارع.

لقد ترسخت السوق المرتجلة تحت مظلة نصبت خصيصًا. الذرة المشوية والأرز والكسكس والشاي كلها معروضة للبيع.

- "أدعم بلدي" -

وفي إحدى تلك الاحتجاجات المناهضة لفرنسا التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول، جاء حفيزو، الذي يقول إنه يبلغ من العمر 16 عاماً، مع صديق يحمل كيس نوم للبقاء حتى وقت متأخر من الليل.

ويقول حفيزو وهو محاصر وسط مجموعة من الأشخاص يطلقون أبواق الفوفوزيلا: "أنا هنا لدعم بلدي". ويقول التاجر سليمان عبده: "أقسم أنني مشيت عشرة كيلومترات للوصول إلى هنا، ولن نكل أبدا".

وقد انجرف البعض إلى معسكر الاحتجاج مثل مارياما أومارو، مديرة القطاع الخاص التي ترتدي حجابًا أرجوانيًا.

وتقول: "لقد سمح لي زوجي بالمجيء لأثبت أنني وطنية حقيقية".

توفر الوقفة الاحتجاجية مساحة لتبادل اجتماعي نادر في مجتمع محافظ.

توضح مارياما: "وجودنا هنا يجعلنا نشعر بالارتياح. نلتقي بالناس، ونتبادل الأفكار، ونتحدث عن الأزمات التي مررنا بها للتو".

لكن الجميع يصرون على أنهم هنا في المقام الأول لدعم القضية، أي طرد فرنسا.

وتتأكد المنظمات التي تقف وراء الوقفات الاحتجاجية من وجود مشاركين فيها، حيث وعدت إحدى الجمعيات المحلية بتقديم "1000 وجبة يوميًا". لديها فرق من الأشخاص المنشغلين بتوزيع وجبات الطعام في صناديق من الورق المقوى.

ويقول إيساكا أومارو، الذي يرأس إحدى الجمعيات التي تدعم النظام العسكري: "الشركات الصغيرة تنمو، ويقوم أهل الخير بإعداد الطعام لتوزيعه مجانا. هناك تصميم لا مثيل له".

- "لسنا بحاجة للفرنسيين" -

وتتناقض الأجواء الاحتفالية مع الشعار الغاضب الذي يردد على شفاه الجميع.

"فلتسقط فرنسا"، لتسقط سياستها ورئيسها وجنودها.

ولا يستطيع الجنود الفرنسيون في الداخل سماع أصوات التنافر من جيبهم المحمي بنظام أمني كبير.

يقول عمر، أحد الشباب المشاركين في المظاهرة: "نحن لسنا بحاجة إلى الفرنسيين. يمكن لجيشنا أن يقوم بهذه المهمة بسهولة بدونهم".