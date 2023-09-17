محافظ القاهرة: حزمة الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي جاءت للتخفيف عن المواطنين

خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة..

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن حزمة الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس جاءت للتخفيف عن المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات عن الطلاب الغير قادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية .

لتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى والطرق المؤدية إليها ومتابعة الإنارة فيها ، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.

رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية

كما شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل موجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التى يشهدها العالم حاليًا .

يذكر أن محافظة القاهرة شهدت أمس السبت افتتاح جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

وعقب الافتتاح قام وزير السياحة والمحافظ والحضور بجولة داخل الجامع لتفقد الأعمال التي تم تنفيذها خلال مشروع الترميم، كما استمعا إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن مشروع الترميم، وتاريخ الجامع وعناصره المعمارية الفريدة.

كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة، وإبراز الوجه الجمالى لها، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية وتاريخية ويحولها إلى متحف مفتوح .