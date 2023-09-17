رسوم تسجيل السيارات الكهربائية ضعيف ويحتاج لتعديل لاسترداد الدولة حقوقها| حوار

قانوني يفتح الملف المسكوت عنه ..

شهدت مصر نهاية العام السابق موتمر المناخ ، لاسيما في ظل التوجه العالمي وتنظيم مصر للمؤتمر cop27 في شرم الشيخ، وكانت النتائج النهائية للمؤتمر محاولة الحفاظ على البيئة باستخدام كل ما هو مصاحب للبيئة ، ولكن تسعى الحكومة من خلال القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لتدشين سيارة كهربائية بالتعاون مع الصين والاتحاد الاوروبى ، بما يساهم فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات بشكل كبير والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة ، لذا أجرى "الوفد" حوارًا مع الدكتور اسلام عطية ،خبير قانونى ومتخصص فى شئون الشهر العقارى .

واستعرض الحوار أبرز المعلومات عن السيارات الكهربائية ، وحقوق الدولة في تقييم الرسوم الخاصة بالسيارات الكهربائية ، ومقترحاته للمناقشات التشريعية وتعديل بعض القوانين التي تخص السيارات الكهربائية، ومحاولة تفعيل بند الإحلال البنزين بتبديلها بكهربائية، وإلى نص الحوار:

ما أهمية السيارات الكهربائية حاليًا في مصر؟

السيارات الكهربائية مهمه جدا في الوقت الحالي نظرا للتغيرات المناخية فى العالم أجمع لأنها قائمة على أساس الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، تساعد في انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة وسرعة الشحن.

كم عدد محطات الشحن السيارات الكهربائية في مصر؟

أوضح عدد من الاحصائيات ان بين عام ونص تم انشاء ٣٠٠ نقطة شحن كهربائية للسيارات ، وهم حاليًا داخل الخدمة فى القاهرة والمحافظات .

ما مدى أهمية السيارات الكهربائية فى المستقبل؟

السيارات الكهربائية هى المستقبل المشرق لمصر والدليل على ذلك أن الحكومة تعمل على توفير سبل الاستثمار وشرائها من خارج وتعمل على تخفيض الجمارك، وتسعى الدولة على خفض تكاليف الترخيص ليكون الطلب على السيارات الكهربائية كبير لتكون بديلة للوقود حفاظًا على البيئة.

الجدير بالذكر مؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ كان أهم النتائج المؤتمر هو الحفاظ على البيئه فى اكثر من جزئيه ومنهم تبديل السيارات التى تعمل بالوقود للكهرباء أو الغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية التى يعيشها العالم حاليا



ما هو العمر الافتراضي للسيارات الكهربائية ؟

السيارات الكهربائية معمره جدا ، احد اسباب الحفاظ على العمر الافتراضي للسيارة هى البطارية ، تتروح عمر السيارات الكهربائية من ١٠ لـ٢٠ سنه كحد اقصى وتكون صديقة للبيئة ، على عكس الوقود يعيش لاكثر من ٢٠ عام ولكن الانسان بسببها يواجه مخاطر عديدة واضرار بيئية كبيره ، وهناك العديد من الدراسات التى أشارات الى ان عوادم السيارات هى احد اسباب التغييرات المناخيه وارتفاع درجات الحرارة

ما هى الاضرار البيئية التى قد تسببه السيارات الكهربائية ؟

الاضرار ليست بكثير ومحدوده ، ويستطيع الانسان ان يتلشى هذه الاضرار وتكون الضرر الوحيد هو البطارية الليثيوم- ايون اذا تعرضت للتلف من الممكن ان تشتعل ، تتسبب اندلع حريق لان بها خلايا طاقة تتسبب فى ماس كهربائي

هل تتوقع ان مصر تصنع وتنتج سيارات كهربائية فى المستقبل ؟

بالتاكيد لان عام ٢٠٢٣ شهد نسبه كبير فى مبيعات السيارات الكهربائية فى السوق المصرى ، مما جعل الدوله توفر مناخ افضل للمستثمرين والشركات العالمية تواجدهم فى السوق المصرى لزيادة الانتاج ، ايضا لتصبح اسعار السيارات الكهربائية فى متناول المواطن المصرى

ونلحظ حاليا ان الشركات العالميه تتسابق فى تطوير السيارات الكهربائية لتكون اكثر امانا ، ويعملون جاهدين على تطوير البطاريات الخاصة بالسيارات لتسير مسافات طويلة



ما هى اجراءات تسجيل السيارات الكهربائية فى المرور ؟ وهل تختلف عن الوقود ؟

ليس هنآك اختلاف بين الاجراءات ولكن طريقة حساب تكاليف الترخيص يختلف من نوع سيارة لاخر ، اما بالنسبة للسيارات الكهربائية تسعى الدولة على توفير كافة السبل لتسهيل الترخيص حتى يتثنى للمواطنين وتشجيعهم على الشراء ذلك النوع من السيارات

الاوراق المطلوبة فى المرور عبارة عن:

١- استمارة طلب ترخيص سيارة كهربائية

٢- شهادة اختبار السيارة

٣- بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة

٤- رخصة القيادة الخاصة لمالك السيارة

٥- شهادة تامين على السيارة

٦- ايصال سداد الرسوم المقررة

كم عدد السيارات الكهربائية حاليًا في مصر؟

نظرا لاخر الاحصائيات وصل عدد السيارات لحوالى ٢٠٠٠ سيارة كهربائية ، ومن المتوقع بحلول عام ٢٠٣٠ ان يصل عدد السيارات الكهربائية لـ١٠٠,٠٠٠ سيارة

كيف يتم المحاسبة التكاليف للرسوم المدفوعة داخل المرور ؟ وهل تتساوى مع الوقود؟

هناك اختلف كبير لان السيارات الكهربائية اقل فى التكلفة عن البنزين ، حيث يتم محاسبة السيارات الكهربائية على الكيلوات في الساعة ، اما البنزين يتم المحاسبة على اساس عدد السليندرات و السعة اللترية

كم تستهل السيارات الكهربائية فى الشحن والمسافة؟

تقدر لجنة كاليفورنيا للطاقة ان السيارة تستهلك ما يقرب من ثلاثة اضعاف الاستهلاك المنزلى ، ويقدر من ٧ الى ٨ كيلووات فى الساعة يوميا فى الشحنة الواحدة

الشحنه الواحده للسيارة الكهربائية تكفيها كام كيلو متر؟



تكفى الشحنة الواحدة ما يقرب من ٣٠٠ ميل اى نحو "٤٨٠كم" ولكن هناك سيارات بمدى اكبر

ما يميز ترخيص السيارات الكهربائية ؟

له عدد كبير من المميزات فى انخفاض رسوم الفحص الفني ، ورسوم التسجيل ، ورسوم التامينات ، ورسوم الفحص الدورى ، وايضا تخفيض فى رسوم تجديد رخصة السيارات الكهربائية على عكس السيارات الوقود التى نلحظ ان هناك ارتفاع فى تكلفة التجديد وغيرها

كما يحصل قائد السيارة على تصريح بالسير فى الممرات الخاصة بالسيارات الكهربائية ، ويكون لهم اماكن وقوف خاصة على عكس السيارات الوقود





كم تكلفة شحن السيارة الكهربائية ؟

تحاسب السيارة الكهربائية بالكيلووات ليبلغ سعر الكيلو وات 169 قرشا لشحن السيارة الكهربائية بالتيار المتردد AC بالأماكن التي تعفي فيها شرات الشحن من دفع رسوم استخدام المكان، كما يبلغ سعر الكيلو وات 189 قرشا في الشركات التي تلتزم بدفع رسوم استخدم المكان، ويبلغ سعر شحن السيارات الكهربائية بالتيار المستثمر DC 375 قرشا.





هل ستشهد مصر انتشار للسيارات نقل ركاب او مشروع تكسى يرتبط بابلكيشن فى الايام القادمة ؟

بالتاكيد تسعى الدولة وقريبا سوف تتيح حزمة من سيارات نقل الركاب الذكى "بابلكيشن " مثل شركات النقل الخاصة الموجوده فى السوق المصري ، ولكن بجودة عاليه وتكلفة اقل للمواطن

ما هو دور الشهر العقارى فى نقل ملكية هذا النوع من السيارات ؟ وهل يتم تطبيق نفس طرق التقييم مثل سيارات الوقود ؟

كان هناك راى خاص لشعبة السيارات فى الغرفة التجارية بالقاهرة: عندما خاطبت وزارة المالية والتجارة والصناعة والعدل ، وطالبوهم بادراج السيارات الكهربائية بتحديد الرسوم بالاضافة الى المطالبة بالعمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينه المستعمله ثلاثة سنوات بحد اقصى

وجاء رد وزارة المالية والتجارة والصناعة والعدل ان تقييم السيارات الكهربائية هو سلعه غير مقدره ، ويتم تقدير الرسوم التسجيل بنسبة ٢٪؜ من إجمالى السعر الشامل لرسوم الجمركية وذلك عند بيع السيارة بالاضافة الى رسوم نقابة المحامين بنسبة (١٪؜) مما يوثر سلبا على سوق السيارات الكهربائية

حيث يتم تقييم رسوم سيارات البنزين عن طريق جدول رسوم معلن من قبل وزارة المالية والعدل حيث يدرج فى تقييم السيارة الموديل ، وعدد السيلندرات ، نوع السيارة اذا كانت فئات خاصة ، وهنا يتم تقييم بمبلغ مقطوع لكل موديل على حده





ما هى اقتراحاتك لاسترجاع الدولة حقوقها المادية فى بيع وتسجيل السيارات الكهربائية ؟

أولا أطالب بمناقشة قوانين الرسوم بمجلس النواب ، والقانون المدني بخصوص نسبة نقابة المحامين لان القانون يتم التصديق على اى عقد من النقابة قيمته الاجمالية (٢٠,٠٠٠) جنيه فاكثر ، وهذا المبلغ عبء على المواطن فى تسجيل العقود من اى نوع سواء سيارات او عقارات او خلافة بما يوثر سلبًا على تسجيل داخل مصر

واقترح مناقشة اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية وكذلك تحديد جدول تقدير الرسوم من وزارة المالية وان يدرج الموديل ، النوع او السعه الكهربائية حتى يتثى للمواطنين شرائها وتسجيلها بما يعود على مصر باستثمارات افضل وحفاظ على البيئة

كما أطالب بمناقشة ادراج قانون الاحلال السيارات البنزين بسيارات كهربائية عن طريق تمويل البنوك حتى تحل الكهربائيه بديلا للبنزين للحفاظ على البيئة