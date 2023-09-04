مرسيدس بنز تطور سيارة كهربائية رخيصة

تعمل مرسيدس بنز على تطوير شقيق أكثر ملاءمة للميزانية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل من الفئة G التي طال انتظارها، كما ذكرت Electrek في الأصل. وستكون السيارة الكهربائية نسخة أصغر وأرخص من سيارتها الشهيرة G-Wagon، وقد تم تأكيد ذلك في نهاية هذا الأسبوع في IAA Mobility 2023 في ميونيخ. قال الرئيس التنفيذي أولا كالينيوس إن سيارة G-Class EV “الصغيرة” ستكون أكثر إحكاما بكثير من ابن عمها وستكون “ممتعة في القيادة”.

هذا النموذج هو نسخة فرعية من مفهوم G-Class EQG الذي تم الكشف عنه لأول مرة في IAA Mobility 2021. وأفادت صحيفة Automobilwoche الألمانية أن الشركة كانت تخطط لسيارة G-Wagon أصغر حجمًا تعمل بالكهرباء بالكامل لعدة سنوات، وتشير إلى أن البديل يمكن أن يمر عبر اسم "g-Class" مع حرف صغير "g" هادف. وقال كالينيوس لـ CNBC إنه ينظر إلى السيارة على أنها "ابنة أو ابن Big-G."

التفاصيل نادرة، لكنها ستعتمد على مجموعة نقل الحركة الكهربائية البحتة ويجب أن تتميز بالدفع الرباعي، خاصة مع تأكيد كالينيوس بأنها ستكون ممتعة في القيادة. أما بالنسبة للوعد بمركبة فئة G أرخص، فإن سيارة مرسيدس G-Class SUV الجديدة تبدأ بسعر 140 ألف دولار، لذلك لن يكون من الصعب الحصول عليها بسعر أقل من ذلك. ومع ذلك، إذا كانت الشركة ترغب في اعتماد السوق على نطاق واسع، فمن المحتمل ألا يؤدي التخفيض الطفيف في السعر إلى نطاق 100 ألف دولار إلى 120 ألف دولار إلى حل المشكلة. التسعير الفعلي لا يزال لغزا.

لا يزال أمامنا وقت طويل للانتظار قبل أن نجلس خلف عجلة قيادة هذه الأعجوبة الصغيرة. من المحتمل أن يعتمد نظام نقل الحركة في السيارة على منصة MB.EA القادمة، وهي تقنية بطاريات خاصة تعمل مرسيدس على تطويرها. من غير المحتمل أن تظهر هذه المنصة في السيارات حتى عام 2025، مما يضع إصدار سيارة G-Class EV الأصغر والأرخص في عام 2026 على أقرب تقدير.