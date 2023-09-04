BMW تطرح سيارة كهربائية جديدة عالية الكفاءة (فيديو)

تواصل BMW استكشاف تشكيلة موسعة من السيارات الكهربائية، حيث تطلق Vision Neue Klasse - أحدث تصميم لها. يعتمد النموذج على مفهوم i Vision Circular لعام 2021 ومفهوم i Vision Dee لهذا العام. وبعيدًا عن الميزات الجمالية التي تستحق المناقشة، تدعي شركة BMW بشكل خاص أن سيارتها Vision Neue Klasse ستتمتع بنطاق أكبر بنسبة 30 بالمائة وسرعة شحن أكبر وستكون أكثر كفاءة بنسبة 25 بالمائة.



من الواضح أن الشركة تريد أن تكون سيارتها الكهربائية الجديدة خروجًا حقيقيًا عن موديلاتها السابقة. "مع Neue Klasse، شرعنا في أكبر استثمار في تاريخ الشركة. نحن لا نكتب الفصل التالي من BMW فحسب، بل نكتب كتابًا جديدًا بالكامل،" قال فرانك ويبر، عضو مجلس إدارة BMW. وقال AG المسؤول عن التنمية في بيان. تدعي شركة BMW أن تصميمها الجديد "تقدمي للغاية" لدرجة أنه، عند النظرة الأولى، قد تعتقد أن الشركة قفزت فوق نموذج ما.

إحدى الميزات الأكثر إثارة للاهتمام في BMW Vision Neue Klasse تشمل مقاعد صفراء نابضة بالحياة على طراز الصالة. على الرغم من أنها تبدو ممتعة بالتأكيد، إلا أنه من غير المرجح أن تظهر في أي عارضة أزياء تتجه إلى السوق. ومع ذلك، فإن إزالة الكروم والجلود من المفترض نظريًا أن تجعل الإنتاج بأكمله أكثر صداقة للبيئة. تتميز المقصورة الداخلية أيضًا بجيل جديد من iDrive وإدخال BMW Panoramic Vision. يوفر الأخير معلومات مثل الملاحة والسرعة والأغنية عبر الجزء السفلي من الزجاج الأمامي.

يبدو أن الشركة المصنعة للسيارة تريد التأكد من أنك تنظر إلى السيارة الاختبارية ولا تشعر إلا بالسعادة، حيث تطلق على الطلاء الخارجي اسم "Joyous Bright". على الرغم من أن الشركة تقول إن اللون يوضح "الشخصية الودية والموجهة نحو المستقبل لسيارة BMW Vision Neue Klasse"، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نعتقد أن هذا يبدو وكأنه وصف لمصباح الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). في كلتا الحالتين، ستظهر سيارة BMW Vision Neue Klasse لأول مرة في معرض IAA Mobility 2023 الدولي للسيارات في ميونيخ، لكنها لن تصل إلى السوق حتى عام 2025.