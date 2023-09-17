بدء التسكين الورقي للطلاب القدامى بالمدن الجامعية بسوهاج

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، بدء التسكين الورقي للطلاب القدامى المتقدمين للإلتحاق بالمدن الجامعية، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ من شهر سبتمبر الجاري، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وذلك بمقر المدينة الجامعية طالبات بالحرم الجامعي القديم.



وأكد النعماني، على الاهتمام الكبير الذى توليه إدارة الجامعة لتوفير بيئة معيشية مناسبة وسكن لائق لأبناءها الطلاب داخل المدن الجامعية لمواصلة العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لتنفيذ الإجراءات الوقائية على الوجه الأكمل قبل تسكين الطلاب المغتربين، وذلك من خلال متابعة عمليات التطهير والتعقيم المستمرة للغرف، وأيضاً داخل المطعم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



وأوضح الدكتور عبد الناصر يس ان إدارة الجامعة حريصة علي استيعاب أكبر عدد من الطلاب بالمدن الجامعية، وتلبية احتياجاتهم، وذلك للتيسير عليهم ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور. مضيفاً انه أنه جاري اليوم البدء فى تسكين طلاب الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جدًا فأعلى من داخل وخارج محافظة سوهاج.



وأضافت سامية زايد انه جاري ايضاً تسكين طلاب الكليات النظرية من خارج وداخل المحافظة، والحاصلين على تقدير جيد جدًا فأعلى، مشيرة الي انه لن يلتفت إلى أي طلبات للتقديم بعد مرور ١٥ يوم من مواعيد التسكين الفعلية.

وفى نهاية الجولة التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب لمعرفة آرائهم حول الإقامة داخل المدن الجامعية، ومدي توافر الخدمات الطبية والصحية ، وكذلك مستوى النظافة وجودة الوجبات الغذائية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.