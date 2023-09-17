الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الترسانة يعلن تعاقده مع عمر أسامة عبد الكريم

عمر أسامة عبد الكريم
عمر أسامة عبد الكريم

نجح نادي الترسانة في التعاقد مع عُمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى منتخب الشباب و فريق الزمالك مواليد 2002 في تدعيم جديد لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

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ونجحت إدارة الترسانة في حسم التعاقد مع عُمر أسامة عبد الكريم في صفقة إنتقال حر بعد رحيله بشكل رسمي عن الزمالك.

الجدير بالذكر أن عمر أسامة عبد الكريم هو نجل مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي السابق أسامة عبد الكريم ومدرب حراس فريق البنك الأهلي في الوقت الحالي.

على جانب آخر يواصل فرق الترسانة إستعداداته الجادة لخوض منافسات دوري المحترفين.

وخاض الشواكيش مباراة ودية قبل أيام قليلة أمام أسوان وإنتهت بالتعالد الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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