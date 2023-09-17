قافلة جامعة الأزهر تنهي أعمالها بالكشف على 3148 من مواطني شمال سيناء

أنهت قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى محافظة شمال سيناء أعمالها التي استمرت يومين بتوقيع الكشف الطبي على 3148 حالة من مواطني محافظة شمال سيناء، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع بالجامعة.

وأوضح صديق أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حريصة كل الحرص على الاضطلاع بدورها المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الجانب التعليمي، لافتا إلى أن جامعة الأزهر الشريف تضع نصب عينيها دائما دعم جهود الدولة المصرية نحو البناء والتنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر أن هذه الجهود تصب في مصلحة تنفيذ خطة الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

أطباء القافلة الطبية قاموا بتوقيع الكشف الطبي على عدد 3148 حالة

وأشار صديق إلى أن أطباء القافلة الطبية قاموا بتوقيع الكشف الطبي على عدد 3148 حالة تضمنت إجراء عدد 440 كشفًا طبيًّا في مجال الباطنة والجهاز الهضمي، وعدد 125كشفًا طبيًّا في مجال المسالك البولية، و125 كشفًا طبيًّا في تخصص الجراحة العامة والعمليات الجراحية الصغري، إضافة إلى توقيع عدد 475 كشفًا طبيًّا في تخصص العظام، أما في مجال الأطفال فتم توقيع عدد 347 كشفًا طبيًّا، بجانب إجراء عدد 370كشفًا طبيًّا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، أما في تخصص الأوعية الدموية فتم توقيع الكشف الطبي على عدد 75 حالة، إضافة إلى توقيع عدد 270كشفا في تخصص الأمراض الجلدية والتناسلية، إضافة إلى 192 كشفا في تخصص التوليد وأمراض النساء، وعدد 45 نفسية وعصبية، أما في مجال القلب فقد تم توقيع الكشف الطبي على عدد 26 حالة مرضية، أما في تخصص طب وجراحة العيون فتم توقيع الكشف الطبي على عدد 391 حالة مرضية، إضافة إلى ذلك تم إجراء عدد 267 تحليلا لبعض الحالات المرضية، وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قامت بعقد اختبارات محو الأمية، حيث عقد امتحانات واستكتاب وشهادات ١٣٩ بجانب ذلك تم إلقاء عدة ندوات بعدد (٧) ندوات توعوية للمواطنين في محافظة شمال سيناء الحبيبة، بجانب ذلك تم توزيع بعض المستلزمات الطبية وبعض الأدوية بمقر القافلة، وتم ايضًا توزيع المساعدات والمواد الغذائية؛ حيث تم توزيع مساعدات تضمنت عدد ١٠٠٠ كرتونة غذائية ، وعدد ١٧٥٠ شنطة مدارس للأطفال الأيتام بالمعاهد الأزهرية، وتوزيع عدد ١٦٥٠ شنطة ملابس للأسرة، بجانب توزيع عدد ٦٠٠ لعبة أطفال، لافتا إلى أن التوزيع كان على مدار أيام القافلة بمراكز وقرى الشيخ زويد والعريش ورفح إضافة إلى (أبو طويلة - العكور - الجورة - الخروبة - قبر عمير - الشلاق - الظهير - أبو العراق -البرث- صلاح الدين - المهدية - نجع شبانة).