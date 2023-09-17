نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد إمتحانات محو أمية الكبار بكلية التجارة بنات بأسيوط

فى إطار حرص جامعة الأزهر على التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تابع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والذي كان يرافقه الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسيوط، بالإضافة إلى خالد عبدالحميد، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بفرع أسيوط، سير الامتحانات التي تمت في كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بأسيوط.

تأتي هذه الخطوة تيسيراً على طلاب جامعة الأزهر القائمين على عملية محو أمية الكبار. وقد أشاد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بجهود الطلاب والطالبات المبذولة في هذا الصدد، في نفس الوقت قدم شكره للمواطنين على حرصهم على التعليم ومحو أميتهم، ومؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بأكمله.

ويجدر بالذكر أن فرع الجامعة بأسيوط قام بتنظيم العديد من الندوات التعريفية حول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع كليات الفرع المعنية، بالتعاون الفعال مع فرع الهيئة بأسيوط. وقد اعتبر هذا التعاون واجبًا دينيًا ووطنيًا، حيث يعتمد على قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم العلم وعلّمه". ومن الجدير بالذكر أن جامعة الأزهر حصلت على المركز الأول بين جامعات مصر في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد إمتحانات محو أمية الكبار