تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، حيث رافقه الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، وكذلك الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور وليد صابر، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي. يأتي هذا التفقد بهدف الإطمئنان على حسن سير العمل في المستشفى الجامعي وصحة المرضى والخدمات المقدمة لهم.

وخلال جولته التفقدية، استمع الدكتور محمد عبد المالك إلى استفسارات ومشاكل المرضى، بهدف التأكد من تحقيق الانضباط وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى رضاهم عن جودتها وتوفر الرعاية الصحية اللائقة لأهالي أسيوط والقرى المجاورة.

وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن رغبة مستشفيات جامعة الأزهر في أسيوط في تقديم خدمة صحية متميزة لسكان المحافظة والقرى المجاورة بهدف خدمة المجتمع المحيط بها. وتسعى هذه المستشفيات لتحقيق رسالتها التنموية والخدمية وتقديم الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة، وذلك من خلال استغلال الكفاءات العلمية المتخصصة المتاحة في الجامعة.

ويعتبر تفقد الدكتور محمد عبد المالك وفريقه لمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط مؤشرًا على اهتمام جامعة الأزهر بتقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة للمجتمع المحيط بها، والسعي لتحقيق رضا المرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل كامل.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي بأسيوط