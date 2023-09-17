انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم الخميس

تنطلق الخميس المقبل فاعليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم والذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زد ” بالشراكة مع محافظة الفيوم ووزارة الزراعة ، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات و مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة و منظم المهرجان "كونسبت" .

يستمر المهرجان علي مدار يومين خلال الفترة من 21 الي 22 سبتمبر الجاري بمشاركة وحضور اكثر من 2000 زائر و 70 عارض .

يهدف المهرجان هذا العام الي تسليط الضوء علي التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وتعزيز الميزة التنافسية والقيمة المضافة في مصر وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري اثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير .

ويضم المهرجان اهم العاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية من المنتجين والمصنعين والمصدرين والمزارعين من جميع محافظات مصر ، بالإضافة الي خطوط الانتاج المحلية وشركات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي .

وتشمل أنشطة المهرجان علي مدار يومين عدد من الندوات العلمية وورش العمل المتخصصة في القطاع وذلك بحضور اهم الخبراء والمتخصصين ، بجانب اعلان الفائزين بجوائز الابتكار .

واكد المهندس طارق ابو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان تنظيم الدورة الثانية من المهرجان تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولي والتي نجحت في تجميع كافة اطراف المنظومة العاملة في النباتات الطبية والعطرية لاول مرة .

واضاف ان دورة هذا العام متوقع ان تشهد زيادة في اعداد الحضور من جانب الشركات المشاركة والزائرين بنسبة 50% عن العام الماضي ، لافتا الي عقدهم اجتماعات علي مدار شهر كامل بهدف التحضير للمهرجان قبل اطلاقه .



كانت الدورة الأولي للمهرجان قد شهدت الإعلان عن الفائزين بجائزة الإبتكار الأولي في قطاع النباتات الطبية والعطرية وضمت المسابقة 9 فئات وهم أفضل مرزعة وأفضل مصنع وأفضل حل رقمي مبتكر وأفضل عبوة وأفضل منتج مبتكر من النباتات الطبية والعطرية وأفضل مستحضر تجميل من مكونات طبيعية وأفضل تقنيات لاستخلاص الزيوت وأفضل شركة تديرها سيدة أعمال وتوفر فرص للمرأة وأفضل أداء تصديري لشركة ناشئة وأفضل علامة تجارية لقطاع النباتات الطبية والعطرية.