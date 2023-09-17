موعد مباراة الأهلي وسيمبا الأولى في دوري السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني 20 أكتوبر المقبل ، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي خلال نسختها الأولى التي تنطلق برعاية الاتحاد القاري للعبة.







ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة بدولة تنزانيا ، على أن تكون مواجهة الإياب في القاهرة 24 من الشهر ذاته.

خسارة السوبر الأفريقي ..

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، للخسارة بهدف من دون رد أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة للتسجيل والتقدم ، خاصة في الشوط الأول والدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني ، لكن رعونة اللاعبين وتهاونهم أمام المرمى حالت دون هز شباك الفريق الجزائري.

وسجل المنافس هدف الفوز الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الشوط الأول ، كما ألغى حكم اللقاء هدف لصالح الأهلي سجله محمود كهربا بداعي التدخل مع حارس المرمى.

وجاء تشكيل الأحمر في اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس.



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