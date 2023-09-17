محافظ المنوفية يتفقد استعدادات العام الدراسي بقويسنا وبركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المدارس بمراكز قويسنا وبركة السبع للوقوف على مدى الإستعدادت والجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 / 2024 ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى عموم الادارة التعليمية لمراكز قويسنا وبركة السبع.

تابع محافظ المنوفية أعمال التجهيزات بمجمع المدارس بشارع سعد زغلول بمركز ومدينة قويسنا والذى يضم " مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسى ، مدرسة قويسنا الرسمية للغات ، مدرسة قويسنا المتميزة المتكاملة للغات " ومدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية غرب بركة السبع ، وحرص المحافظ بنفسه على تفقد الفصول الدراسية ، فيما كلف المحافظ رئيس مدينة قويسنا بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع الحالة العامة بمحيط المدارس لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب.

وخلال تفقده لمدرستى قويسنا المتميزة المتكاملة للغات وأبو بكر الصديق الإبتدائية ببركة السبع ، استفسر محافظ المنوفية عن حجم قوة العمل وخطة التدريس للعام الدراسى الجديد واطمئن على إستلام كافة المخصصات للكتب الدارسية ، فيما كلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة خطة دعم وصيانة المدارس للإطمئنان على الجاهزية الكاملة لهاوكذا التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لبركة السبع لبحث إستغلال عدد من قطع أراضى أملاك الدولة بقرية شنتنا الحجر لإدراجها ضمن خطة الهيئة لإقامة مدار س عيها لخدمة الأهالى ، مشيراً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المدار س التجريبية لإستيعاب الكثافات الطلابية ، وفى لفتة طيبة أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم على عمال المدارس ، فيما وجه مدير الإدارة التعليمية بقويسنا ببحث طلب ولى أمر يلتمس إلتحاق نجله بالمدرسة والعرض عليه لإتخاذ اللازم وفقاً للوائح والإشتراطات المعنية للقبول.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألف و 243 فصل دراسي لإستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية ، والتأكد من استلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بإنطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب.