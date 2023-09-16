تخفيض 25% على شبكة مصر للطيران الدولية

أعلنت مصر للطيران-الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% على تذاكر السفر المصدرة والتى تبدأ من داخل جمهورية مصر العربية إلى نقاط شبكة مصر للطيران الدولية فى حال قيام العملاء بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2023 على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر2023.

كما قامت مصر للطيران بطرح تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلى درجة رجال الأعمال والتى يبدأ خط سيرها من داخل جمهورية مصر العربية إلى نقاط شبكة مصر للطيران الدولية فى حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر فى الفترة من 10 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2023 على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2023.

ويمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التى تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكترونى www.egyptair.com أو الإتصال بخدمة العملاء على رقم 1717 من أى هاتف محمول داخل مصر أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.