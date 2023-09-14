مصر للطيران للخدمات الطبية تستقبل وفدا من مستشفي الراجحي الجامعي للكبد

استقبل الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية وفدا من مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بأسيوط لعمل زيارة ميدانية للمستشفى والتعرف على إجراءات التهيئة للحصول على اعتماد GAHAR .

مؤسسات الرعاية الصحية

جاء ذلك فى ضوء حرص مستشفى مصر للطيران على تقديم منظومة طبية متطورة بأعلى المستويات العالمية ونقل خبراتها لمؤسسات الرعاية الصحية خاصة فى إطار حصولها على شهادة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وسعيه على مشاركة خبراتها مع مؤسسات الرعاية الصحية فى جميع مناطق الجمهورية الراغبة فى الحصول على هذا الاعتماد

وتأتى هذه الخطوة إنطلاقًأ من المسئولية المجتمعية التى توليها المستشفى تجاه المجتمع حسب متطلبات الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية و العمل على زيادة الوعى بأهمية جودة الرعاية الصحية و لذلك ترحب دائمًا بمساعدة المؤسسات الصحية الأخرى الراغبة في الحصول على الاعتماد.

ورحب الدكتور أيمن صلاح بزيارة وفد مستشفى الراجحي ووعدهم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدتهم في الحصول على الاعتماد .