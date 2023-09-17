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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا

الرئيس السيسي والمستشار
الرئيس السيسي والمستشار محمد شوقي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبًا عامًا. 

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. 

كما قام  الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

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