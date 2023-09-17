شروط الالتحاق بالمدن الجامعية والأوراق المطلوبة للتقديم

المدن الجامعية 2023 .. يبحث الكثير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن شروط الالتحاق بالمدن الجامعية الامر الذي يتطلب أن يتوفر فيهم مجموعة من الشروط حتى يمكن تسكينهم، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت عن الأوراق المطلوبة وإجراءات التقديم في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وحددت الجامعة عددًا من الشروط والقواعد لقبول الطلاب المغتربين بالمدينة الجامعية بالقاهرة العام الدراسي الجديد 2023-2024 كذلك طريقة التسجيل على موقع نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية للطلاب الجدد والمحولين والقدامي.

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة جيدة لمتابعيها نستعرض لكم في سياق السطور التالية التفاصيل الكاملة حول شروط الالتحاق بالمدن الجامعية تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في السطور الآتية:

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية

ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

أن يكون مقيدًا بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدون المقيدون على منح تبادل ثقافي أو منح مالية.

ألا يكون قد وقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها أو المدن الجامعية.

ألا يكون قد وقع عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في إحدى المدن الجامعية الأخرى في العام السابق مباشرة.

ألا يكون قد أنهى إقامته من المدن لعدم سداده الرسوم، وألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدين.

أن تثبت لياقته الصحية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدن الجامعية

بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية.

ضمان سداد رسوم الإقامة معتمدة من الجهة التى يعمل بها الضامن.

شهادة من مكتب الضمان الاجتماعى بالموطن الأصلى للطالب.

يرفق مع طلب الإقامة عدد 3 صور للطالب.