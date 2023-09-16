شروط ومواعيد إلحاق الطلاب بالمدن الجامعية فى قنا | تفاصيل

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 / 2024 م والذي اشترط بأن يقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية.

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد ( المرحلة الثالثة فقط ) لمدة أسبوع يبدأ من السبت الموافق 16 / 9/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 21 /9 /2023 .

وبيّن نائب رئيس الجامعة، أن موعد إستقبال طلبات الإلتماسات من الحالات الإجتماعية الصعبة والملحة تتلقها الإدارة العامة للمدن الجامعية من يوم الأربعاء الموافق 13 / 9 / 2023 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 / 10 / 2023 م المقدمة من الحالات التى لم تنطبق عليها شروط الإسكان الطلابي وهم في حاجة ماسة للسكنى نظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وتابع أنه سيتم فرز هذه الحالات وعمل قائمة بالمقبول منهم لعرضهم على اللجنة للموافقة على تسكينهم في الاجتماع القادم.

شروط إلحاق الطالبات القدامي

تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز – جيد جداً ) جميع الكليات - يتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005م جميع الكليات

شروط إلحاق الطلاب القدامى

يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز – جيد جداً ) جميع الكليات - يتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005م جميع الكليات.

الرسوم

بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية - بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة ( أول قسيمة ) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ ( 485 جنية ) رسوم أول قسيمة من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني.

بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي ( 350 جنيها ) إقامة بالتغذية - يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم الأحد الموافق 1 / 10 / 2023 م.