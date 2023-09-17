رابط سريع.. نتيجة تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي

لم يتبقى سوى دقائق معدودة على إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، والتي ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر، وذلك بعد إعلان جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، عن إعلانها اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

ويبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عن رابط الحصول علي نتيجة تنسيق الأزهر 2023، حتى يتمكنوا من الإطلاع عليها ومعرفة الكلية التي تم الترشيح بها عقب ظهورها مباشرة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الرابط التالي

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

ثم النقر على نتائج تنسيق الأزهر 2023.

يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

كتابة الرقم التأكيدي.

النقر على الخطوة الثانية.

وفي النهاية تظهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر 2023

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

(6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

(3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الأحد 17-9-2023، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، لإعلان نتيجة تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر لهذا العام، للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية الدورين الأول والثاني.