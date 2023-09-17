الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر

تنسيق الازهر
تنسيق الازهر

نتيجة تنسيق الأزهر.. يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عن نتيجة التنسيق وذلك بالتزامن مع إعلانها اليوم حيث تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة التنسيق.

txt

«ولد الهدى» حملة يُطلقها الأزهر للفتوى طوال شهر ربيع الأول

txt

خريجي الأزهر بالغربية: ديننا العظيم يدعو إلى الخير للإنسانية جَمعـاء

المركز الإعلامي بجامعة الأزهر 

وقد أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن الثلاثاء الماضي كان آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024).

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة التنسيق في سطور: 

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

اختيار أيقونة تنسيق الأزهر 

تحديد الشعبة الدراسية

كتابة البيانات الخاصة بكل طالب كاملة 

تسجيل رقم الجلوس

تسجيل الرقم السري 

الضغط على كلمة إستعلام

تظهر أمام الطالب اسم الكلية المرشح لها، ثم تضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

وقد تم فتح باب تسجيل الرغبات فى تنسيق الثانوية الأزهرية أمام الطلاب منذ يوم 20 اغسطس الماضي واستمر حتى 5 سبتمبر من هذا الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات 

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

 (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

(3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق

مواد متعلقة

خريجي الأزهر بالغربية: ديننا العظيم يدعو إلى الخير للإنسانية جَمعـاء

خطيب الجامع الأزهر يقدم التعازي في ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

عميدة طب الأزهر: نسعى جاهدين للارتقاء بالخدمات الطبية والبحث العلمي

الأزهر يقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب عقب صلاة الجمعة

الجامع الأزهر يُقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا اليوم

غدا.. الجامع الأزهر يقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا
الجريدة الورقية