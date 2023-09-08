فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023.. يبحث الكثيرين عن رابط الاستعلام عن فواتييرالتليفون الأرضى.

ويرغب عملاء الشركة المصرية للاتصالات فى دفع الفواتر المتأخرة تجنبا لعدم قطع الخدمة على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023، اعتبارًا من يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، وحتى يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وذلك هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط ويمكن الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

ويتم قطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءا من يوم 15 أكتوبر 2023، حيث استمر العملاء في عدم الدفع، ويتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 أكتوبر 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي

ثم إدخال كود المحافظة.

كتابة رقم التليفون بالحروف الإنجلزية

اضغط على أظهر الفواتير.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 أونلاين

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

اضغط على السداد الإلكتروني.

اضغط على ادفع.

ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

اختار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

واضغط على سدد.