السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي

فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر الجاري بغية دفع الفاتورة وتجنبًا لقطع خدمة الإنترنت المنزلي.

txt

ثقافة منفلوط تناقش مخاطر الانترنت في محاضرة

txt

ضبط شخص لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا لشهر سبتمبر في سطور:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات  من خلال الرابط

 https://billing.te.eg/ar-EG

يجب إدخال كود المنطقة 

إدخال رقم التليفون الأرضي

النقر على إظهار الفواتير

 تظهر جميع البيانات

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

النقر على سداد، ثم الذهاب إلى أعلى الشاشة

استكمال عملية الدفع

إضافة البريد الإلكتروني

النقر على سداد 

طرق الدفع 

كما يتم الدفع من خلال تطبيق ماي وي باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات. 

يتم الدفع من خلال جميغ فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777.

أو يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل وهو 140

بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

 وقررت الشركة المصرية للاتصالات بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني يوم 15 سبتمبر 2023 الجاري ، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، و هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط.

مواد متعلقة

فاتورة التليفون الأرضي.. آخرموعد للسداد وطرق الدفع

خطوات دفع فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2023

ضبط 490 علبة سجائر متنوعة بدون فاتورة في الفيوم

كتلة الحوار توصي بإلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية

16 تريليون دولار فاتورة خسائر الاقتصاد العالمي خلال 21 عامًا

خفّض في الفواتير لو استهلاكك كبير.. نصائح مهمة

الجريدة الورقية