تراجع أسعار اللحوم اليوم الأحد في المزارع

أسعار اللحوم.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار اللحوم القائم خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الأحد من أرض المزرعة، إذ تختلف الأسعار من مكان لاخر على حسب طبيعته الجغرافية، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 130 جنيهًا للكيلو.

ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم القائم من أرض المزرعة، خلال تعاملات اليوم الاحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم الأحد من أرض المزرعة

اللحوم

وتباينت اسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني تراجعًا نحو 130 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) تراجعًا نحو 133 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) تراجعًا عند 109 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 110 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) تراجعًا عند 112 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) تراجعًا عند 110 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 130 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) تراجعًا عند 133 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) تراجعًا عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني تراجعًا بنحو 130 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني تراجعًا بنحو 125جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني تراجعًا نحو 115 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين تراجعًا نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي تراجعًا نحو 119 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي تراجعًا نحو 120 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل تراجعًا نحو 122 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.