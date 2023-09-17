الأحد 17 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

بوابة الوفد الإلكترونية

يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الإعلان عن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، المخرج البوسني الكبير دانيس تانوفيتش، يأتي ذلك الاختيار حرصًا على استقطاب أكبر الأسماء السينمائية العالمية للمشاركة في المهرجان السينمائي العريق، من أجل مشاركة الخبرات مع صناع السينما الشباب المصريين والعرب والدوليين المشاركين في المهرجان، في إطار التحضيرات لدورته الـ45 .

 

تعليقًا على ذلك عقب رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي قائلًا: "سعداء باستضافة أكبر الأسماء السينمائية العالمية في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي.. دانيس تانوفيتش هو واحد من أهم الأسماء السينمائية في العالم، وفازت أفلامه بالعديد من الجوائز في أعرق المهرجانات والمحافل السينمائية، ونفخر برئاسته للجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام".

 

وصرح مدير المهرجان أمير رمسيس: "فخور بتواجد دانيس تانوفيش كرئيس للجنة التحكيم الدولية في المهرجان في دورته الـ 45 كمخرج مكلل في تاريخه بكبرى الجوائز العالمية من جوائز الأكاديمية ومهرجاني كان وبرلين.. سعيد بإتاحة مهرجان القاهرة الدائمة لجمهوره الفرصة للاحتكاك بأسماء صنعت تاريخ السينما من مختلف دول العالم".

 

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.

 

من هو المخرج البوسني الكبير دانيس تانوفيتش؟

ولد المخرج والسيناريست البوسني دانيس تانوفيتش عام 1969، ويعد واحدًا من أهم المخرجين وكتاب السيناريو في منطقة شرق أوروبا وفي العالم أجمع.. ضمن أهم أعماله يأتي فيلم "الأرض المحايدة"، الذي فاز بالعديد من الجوائز ومنها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان عام 2001.. إلى جانب ذلك، فقد أخرج أفلامًا مثل "فصل من حياة جامع نحاس" و"موت في ساراييفو" الذي فاز بجائزة الدب الفضي – جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين عام 2016.. وهو المخرج الوحيد القادم من البوسنة والهرسك الذي يفوز بجائزة الأوسكار.

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