رابط وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023

يبحث الطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى عن رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة وهو ما أتاحه موقع التنسيق الإلكتروني بدءًا من اليوم الأحد ويستمر مساء يوم الثلاثاء المقبل.

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

يستطيع الطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى كلية أخرى، تقليل الاغتراب من خلال الدخول عبر موقع تقليل الاغتراب من خلال الرابط التالي، والذي قد أتاحته وزارة التعليم العالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

شروط تقليل الاغتراب

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

خطوات تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

يقوم الطالب بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتقليل الاغتراب 2023 من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

يضغط الطالب على عرض قائمة الرغبات التي تم تسجيلها سابقًا.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الأساسية الخاصة به.

يقوم الطالب بتقديم طلب لتقليل الاغتراب.

تظهر في النهاية قائمة برغبات الطالب يقوم بطباعتها.