رئيس جهاز العبور: حل مشاكل المواطنين فوق رأسي

اجتمع المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز ومعه نواب رئيس الجهاز مدينة العبورالمهندس امين والمهندس / علاء حماد والمهندس عيسوي سمير مدير ادارة الطرق ببعض من السادة سكان الحي السادس وتم اللقاء بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز تنمية مدينة العبور.

وجرى خلال اللقاء الإطلاع الى مطالب ومشاكل السكان لغرض الوصول الى الحلول المناسبة والسريعة واوعز رئيس الجهاز ‏بتنفيذها ضمن السياقات والضوابط الإدارية المتبعة، وتمت مناقشة كافة النقاط والشكاوي والمقترحات التي تم طرحها من قبل السكان ومناقشة كل ما تم رصده.

وقد قام بالرد علي كل الاستفسارات والمشكلات التي تم طرحها من قبل السادة السكان لايجاد حلول سريعة وايجابية لكل النقاط المطروحة.

وأفاد احمد رشاد بأن الحي السادس والمدينة عموما تشهد تطورا كبيرا في شتي الملفات خلال الفترة الحالية واوضح سيادتة ايضا المجهودات ومايبذل من قبل الجهاز لحل كافة المشاكل .