زيادة الحد الأدنى للأجور 2023.. طريقة حساب المرتب

زيادة الحد الأدنى للأجور .. يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة حساب المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، وخاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات الجديدة اليوم السبت، 16 سبتمبر 2023، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

وبالتزامن مع اقتراب استحقاق مرتبات سبتمبر، يتساءل المستحقين عن حساب المرتب بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور ونرصد تفاصيل الزيادات الجديدة.

حساب المرتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصبح 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه.

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، للدرجة العالية أو ما يعادلها لتصبح 9000 جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، لـ درجة المدير العام أو ما يعادلها، ليصبح 7500 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه لـ الدرجة الأولي أو ما يعادلها، ليصبح 7000 جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، لـ الدرجة الثانية أو ما يعادله، ليصبح 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، لتصبح 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه ، لموظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها، ليصبح 5000 جنيه بدلا من 4500 جنيه.

حساب المرتب بعد رفع الحد الأدنى للأجور

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، لتصبح 4500 جنيه بدلا من 4000 جنيه .

- يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لـموظفى الدرجة السادسة أو ما يعادلها، لتصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

- يصل الحد الادنى للأجور لـ حاملي «الماجستير»، إلى 6000 جنيه شهريًا.. تصبح 6500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

- يحسب الحد الأدنى للأجور لـ حاملي «الدكتوراه» بقيمة، 7000 جنيه.. تصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات سبتمبر 2023 بالدولة لمدة 5 أيام، على أن يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، حتى يوم الأربعاء 27 سبتمبر، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية.

صرف مرتبات سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة.

اليوم الأول يوافق يوم الخميس 21-9-2023

ثاني الأيام يوافق الأحد 24-9-2023

اليوم الثالث يوافق الاثنين 25-9-2023

اليوم الرابع الثلاثاء الموافق 26-9-2023

اليوم الخامس يوافق يوم الأربعاء 27 -9-2023