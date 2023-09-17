«إى إف جى هيرميس» تتربع على عرش شركات السمسرة بقيم التداولات

58.2% نسبة الاستحواذ

تربعت شركة «إى إف جى هيرميس» على عرش شركات السمسرة المقيدة بالبورصة من حيث التداولات.. تصدرت الشركة الترتيب بقيم تداولات 21.7 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 58.2%، مسجلة 450 مليون ورقة مالية.

انفردت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية محققة 3.4 مليار جنيه بنسبة 9.2% من تداولات السوق، لتسجل 531.4 مليون جنيه، وحل فى المركز الثالث التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، مستحوذة على 4.1%.

كما حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية المركز الرابع مسجلة مليار جنيه بنسبة 2.8% من تداولات السوق، من خلال تنفيذ حجم عمليات 397 مليون ورقة مالية، وجاء كل من الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وثاندر فى المركز الخامس والسادس على التوالى.