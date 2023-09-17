58.2% نسبة الاستحواذ
«إى إف جى هيرميس» تتربع على عرش شركات السمسرة بقيم التداولات
تربعت شركة «إى إف جى هيرميس» على عرش شركات السمسرة المقيدة بالبورصة من حيث التداولات.. تصدرت الشركة الترتيب بقيم تداولات 21.7 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 58.2%، مسجلة 450 مليون ورقة مالية.
انفردت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية محققة 3.4 مليار جنيه بنسبة 9.2% من تداولات السوق، لتسجل 531.4 مليون جنيه، وحل فى المركز الثالث التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، مستحوذة على 4.1%.
كما حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية المركز الرابع مسجلة مليار جنيه بنسبة 2.8% من تداولات السوق، من خلال تنفيذ حجم عمليات 397 مليون ورقة مالية، وجاء كل من الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وثاندر فى المركز الخامس والسادس على التوالى.