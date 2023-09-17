Claude 2 vs ChatGPT-4.. اختبار مقارنة النتائج

في المشهد سريع التطور لنماذج لغات الذكاء الاصطناعي، يبرز اثنان من المتنافسين لمزيجهما من القدرة والأمان: Anthropic’s Claude 2 وOpenAI’s GPT-4. في حين أن كلا النموذجين يهدفان إلى توفير مجموعة واسعة من الوظائف، بدءًا من الإجابة على الأسئلة وحتى إنشاء المحتوى، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير في أساليبهما فيما يتعلق بالسلامة وقابلية التوسع والتطبيق. يركز Claude 2، الذي طورته شركة أسسها موظفون سابقون في OpenAI، بشكل كبير على إنشاء ذكاء اصطناعي "مفيد، وغير ضار، وصادق"، في حين أن GPT-4، أحدث عروض OpenAI، يميل أكثر نحو قدرات التفكير المتقدمة ونطاق أوسع من التطبيقات. ، بما في ذلك وظائف الوسائط المتعددة.

على الرغم من أن Claude 2 ليس بنفس قوة ChatGPT-4، إلا أنه قد نحت مكانة لنفسه من خلال إعطاء الأولوية لاعتبارات السلامة والاعتبارات الأخلاقية. وهي تستخدم العديد من حواجز السلامة ونموذجًا ثانيًا للذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الاصطناعي الدستوري، للتخفيف من المشكلات المتعلقة بالتحيز والسمية. وهذا يجعل Claude 2.0 خيارًا جذابًا للمؤسسات والمنصات التي تعطي الأولوية للسلامة والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، تتضمن نقاط بيع GPT-4 قدراته المنطقية المتقدمة ومجموعة أكثر شمولاً من الوظائف. تم تدريبه على البنية التحتية المحسنة للذكاء الاصطناعي من Microsoft Azure، وهو يتفوق في الأداء على معظم النماذج الأخرى، بما في ذلك سابقتها ChatGPT، في الاختبارات القياسية والمعايير المهنية.

وقد وجد كلا النموذجين طريقهما إلى تطبيقات العالم الحقيقي، حيث تم دمج Claude 2 في خدمات مثل Notion AI وDuckAssist من DuckDuckGo، وGPT-4 المتاح من خلال ChatGPT Plus وكواجهة برمجة تطبيقات للمطورين. نظرًا لأن Claude 2.0 يهدف إلى التوسع عالميًا، ويستمر GPT-4 في فتح آفاق جديدة في المهام الإبداعية والتقنية، فإن المنافسة بين هذين النموذجين تمثل المنافسة الأوسع بين السلامة والقدرة في صناعة الذكاء الاصطناعي.

ما هو كلود 2.0

يمثل كلود 2.0 مشروعًا طموحًا في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، تم تصميمه ورعايته من قبل شركة Anthropic، وهي شركة أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على السلامة. تأسست شركة Anthropic في عام 2021 على يد موظفين سابقين في OpenAI، وهي واضحة: تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي التي لا تتسم بالكفاءة فحسب، بل تكون أيضًا آمنة وأخلاقية. كلود 2.0 هو الأساس الذي يتم عليه تحقيق هذه الرؤية.

أولاً وقبل كل شيء، يعد Claude 2.0 جزءًا لا يتجزأ من برنامج الدردشة الآلي Anthropic's AI، Claude. تم تصميمه ليكون كيانًا متعدد الوظائف قادرًا على الكتابة والإجابة على الأسئلة والتعاون مع المستخدمين. على الرغم من أنه قد لا يتطابق مع قدرات GPT-4، فقد أثبت Claude 2.0 قوته من خلال التفوق على معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في الاختبارات القياسية. وهذا يضعها في مكانة فريدة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع بين القوة الحسابية المعتدلة وإجراءات السلامة المشددة.