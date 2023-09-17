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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

عروسة المولد النبوي.. من الحلاوة إلى المحجبة

عروسة المولد
عروسة المولد

تشهد عروسة المولد النبوي تطورًا مستمرًا على مر العصور، ففي العصر الفاطمي كانت عبارة عن قالب حلوى بسيط، ثم تطورت إلى أشكال متنوعة من الحلوى والبلاستيك والمعادن، وصولًا إلى العروسة المحجبة التي ظهرت مؤخرًا.

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مراحل تطور عروسة المولد:

  • العصر الفاطمي: كانت عبارة عن قالب حلوى بسيط، يُزين بألوان زاهية.
  • العصور الإسلامية اللاحقة: تطورت إلى أشكال أكثر تعقيدًا، مثل العروسة المحجبة التي ترتدي الحجاب والعباءة.
  • القرن الحادي والعشرين: ظهرت أشكال جديدة من العروسة، مثل العروسة الإلكترونية التي تغني وتتحرك، والعروسة المحجبة التي ترتدي الحجاب والعباءة.
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حلوى المولد النبوي في العصر الفاطمي

عروسة المولد في القرن الحادي والعشرين:

في السنوات الأخيرة، انتشرت العروسة الإلكترونية بشكل ملحوظ، حيث تتميز بأشكالها وألوانها المتعددة، كما ظهرت العروسة المحجبة التي ترتدي الحجاب والعباءة، وهي أحدث صيحات الموضة.

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